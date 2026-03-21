高鈞賢欠交多筆隧道費遭罰款　手寫申訴信解釋：唔知會唔會豁免呢

現年41歲的前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），前年宣布與年輕10年的圈外女友黃梓漫（Christine）結婚，更雙喜臨門，去年1月迎來女兒高子琳（Liona），一家三口現居於深圳，去年12月被爆豪擲2,250萬元，購入九龍塘畢架山一號一個三房單位連車位，高鈞賢其後接受訪問時表示會在深圳、香港兩邊住，直言希望女兒入讀九龍塘的名校。高鈞賢經常來往深港兩地，但日前他就自爆收到多張逾期未繳隧道費的罰款單！

恩愛！（IG圖片）

恩愛！（IG@mattkobe）

高鈞賢前年宣布與圈外女友Christine結婚。（IG@mattkobe）

幸福！（IG@mattkobe）

一家三口。（IG@mattkobe）

溫馨！（IG截圖）

囡囡1歲生日。（IG@mattkobe）

高鈞賢一家三口現居於深圳。（影片截圖）

空間闊落。（影片截圖）

景觀開揚。（影片截圖）

高鈞賢欠交多筆隧道費遭罰款

相中所見，高鈞賢收到多張由「易通行」(HKeToll) 發出的隧道費欠款及附加費通知書，包括青沙管制區、西區海底隧道等，金額為$183、$205、$211不等，當中包括隧道費及首筆附加費。根據法例，若車主未能在駛經隧道後的14個工作天內補交隧道費，將會被徵收每程$175的首筆附加費。高鈞賢寫道：「作為一個香港好市民$8隧道費$183x20張已經交咗啦😅換車嘅時候唔記得咗整返auto pay，新年又去咗旅行，唔知會唔會豁免呢？」他更附上手寫申訴信，解釋因換車、忘記設定自動繳費及旅行等原因導致漏繳，希望能豁免附加費。

高鈞賢收到多張由「易通行」(HKeToll) 發出的隧道費欠款及附加費通知書。（IG截圖）

邵律師咁大頭蝦？（IG@mattkobe）

出席春茗。（IG@mattkobe）

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好老公！（IG@mattkobe）

一家三口。（影片截圖）

黃梓漫家底雄厚公司曾於美國掛牌上市

據指黃梓漫家底雄厚，創辦的「美妍堂」現時在香港有4間分店，「美妍堂」（MCTA）於去年10月21日在美國掛牌上市後，股價一度飆升超過六倍，令她的帳面身家暴漲至逾27億港元。不過其後上月有傳其公司遭美國證券交易委員會（SEC）以股價涉嫌人為操縱為由，指「美妍堂」疑涉及「唱高散貨」，勒令該公司停牌。而黃梓漫曾表示正積極配合監管部門，希望可以復牌，但似乎仍有阻滯。

去年5月Christine旗下美容院觀塘分店開張。（IG截圖）

一直被傳是富婆的黃梓漫，家底極厚！（IG圖片）

好Fit！（IG圖片）

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出海！（IG圖片）

最佳代言人！（IG圖片）

傳家底極厚。（IG圖片）

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富婆！（IG圖片）