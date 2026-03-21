游飈設靈｜黃文標痛失摯友　對方重情重義：叫我攞啲錢去用住先

前無綫資深藝人游飈於2026年2月24日離世，終年57歲。喪禮今日（21日）於紅磡世界殯儀館設靈，親友及圈中好友前來送別，場面哀傷。靈堂佈置莊嚴素雅，一眾親友及業界人士陸續到場致意，場面充滿不捨與懷念。

游飈喪禮今日於紅磡世界殯儀館設靈。（葉志明攝）

游飈生前在演藝圈人緣極佳，合作過不少電視劇與電影，深受圈中同業尊重。其生前好友兼多年拍檔黃文標亦有現身靈堂，協助喪禮事宜。他接受《香港01》訪問時神情哀傷，難掩悲痛心情：「其實以我觀察佢生前係冇病痛，同埋熬夜就應該唔使嘅，不過應酬就多啲，有時佢啲飯局排得好密。（佢有咩遺願？）真係唔知，佢唯一個全副心機就係擺喺個女嗰度。」

黃文標現身靈堂，協助喪禮事宜。（葉志明攝）

「重情重義」好友回憶舊事

談到游飇生前為人，黃文標表示：「我最記得有一次，佢又突然間同我講『阿標你劏咗架車，咁你咪冇車揸，我嗰度有啲錢，你攞去買住車用住先啦』，我就話唔需要，我冇車我可以搭車嘅啫。但佢就話反正啲錢擺喺度，叫我攞去用住先，，我就話千祈唔好，第二日有需要要攞返嘅時候，我未必可以即刻俾得返你，咁我就即係拒絕咗佢你係睇到佢為人係好重情義嘅人嚟。」言語間滿是懷念。

黃文標大讚游飈為人重感情。（葉志明攝）

古天樂與演藝協會送別

被問到有否尋求古天樂幫忙？黃文標表示：「我有通知古生，佢就話有啲咩需要就隨時搵佢，演藝人協會有做帛金過嚟，同埋有花牌。（游飈家屬有否經濟困難？）經濟壓力就一定有，因為經濟之柱都係游生，而家佢突然間走咗，變咗個壓力就喺個媽咪度，始終個女仲細得11歲，啱啱先準備升中一 ，咁所以個經濟壓力都有。」