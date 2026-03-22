賈曉晨突向樊少皇道歉認錯　曾頻繁傳婚變：老公，對不起

43歲賈曉晨（JJ）與樊少皇於2016年結婚，婚後育有兩女「小飯兜」及「小飯團」，不過兩人近年屢傳婚變，婚姻狀態一直備受外界關注。JJ曾多次公開吐苦水，自爆因家庭瑣事壓力大到每日「諗50次離婚」，而樊少皇更曾在2023年元旦引爆「離婚羅生門」。不過，二人近日關係似乎已經雨過天青，JJ日前更突然在社交平台發文，公開向老公樊少皇道歉。

JJ賈曉晨樊少皇合體為大女慶生。（賈曉晨微博）

賈曉晨不時在微博投訴老公樊少皇。（賈曉晨微博圖片）

一家四口好幸福。（賈曉晨微博圖片）

小紅書突發「道歉文」

賈曉晨日前在小紅書更新動態，帖文開頭語氣沉重地寫道：「老公，對不起，原來這麼多年我都誤會你了...」正當網民以為兩人婚姻又出現什麼變數、甚至準備「食花生」之際，原來一切只是JJ大耍花槍兼宣傳舊歌《花田地》。

她隨後道出真相：「我一直以為是你才聽不懂我的冷笑話，原來～大家都聽不懂。。。🥹好吧，我以後做回酷酷的自己，不講冷笑話了。」原來JJ是因為自己講的冷笑話無人明白，才驚覺錯怪了老公多年。她不但以幽默方式為樊少皇平反，帖文更附上了自己宣傳舊歌，心情大靚，引來不少粉絲留言笑指她「太可愛」、「根本是另類放閃」。

近年關係好轉！（小紅書照片）

近年關係好轉！（小紅書照片）

因家庭瑣事陷低潮 曾揚言「每日諗50次離婚」

其實網民對JJ的發文如此敏感亦不無原因。兩人的婚姻近年經常被指亮起紅燈，最轟動的一次莫過於2023年元旦。當時JJ在微博上載與老公的合照慶祝結婚7周年，怎料樊少皇竟轉發並留言：「我們離婚了。」隨後他又迅速彈弓手，多次更改貼文，惹來網民揣測。除了男方的「手滑」事件，JJ本人亦曾多次在網上放負。她曾坦言照顧兩個女兒及處理繁重的家庭瑣事令她身心俱疲，加上與樊少皇存在性格差異，直指老公是不懂情趣的「直男」，導致二人頻繁發生磨擦。她更曾爆出一句極具話題性的豪語：「我每日諗50次離婚！」甚至表示「想殺夫一百次」，令外界一度以為兩人婚姻走到盡頭。不過，經過這兩年的磨合與溝通，JJ與樊少皇的關係明顯好轉。

樊少皇為JJ賈曉晨慶祝生日。（微博：@JJ賈曉晨）