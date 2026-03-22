翁靜晶爆手握多條奇案真相猛片　留生前錄影：等我死咗之後出街

雪梨（嚴慧明）早前接受好友翁靜晶YouTube頻道「危險人物2.0」訪問。二人都是14、15歲未成年已入行，翁靜晶曾被攝影師哥哥揸住槍想在車上「霸王硬上弓」，而雪梨則被TVB高層借醉行兇周圍摸，幸好「求叔」黃樹棠路過見狀即出手打這位高層，對他說：「𡃁妹你都搞？」才救了雪梨一命。片段播出後，內容引起熱烈討論。昨日（21/3）翁靜晶出席「燃點真愛」慈善團體成立典禮，她接受《香港01》訪問時，就被問起當年事件的「色魔」身份。



翁靜晶的網台節目《危險人物2.0》，近日請來相識47年的好友雪梨做嘉賓，二人戀愛經歷有相似之處，節目尾段二人真誠對話，大談未成年發展忘年戀的感受，更叫大家不要學她們。（YouTube@危險人物2.0）

未有追問雪梨險遭施暴細節

記者提到，雪梨姐其後出席活動時被問到「色魔」真正身份，回應說出身份：「會死人㗎！」翁靜晶在這次訪問中，就回應：「嗱，你哋睇我訪問，喺訪問入面有咁多就咁多，背後我又冇問到佢係邊個。（你都唔知？）我唔知呀，我冇問到佢，佢亦冇話畀我聽，大家完咗訪問之後，就好肚餓啦，就去食嘢。我冇再返轉頭問嗰個係邊個。」雪梨爆14歲被「借醉行兇」 拒揭「TVB色魔高層」真身：死人㗎！

雪梨與「盤兒」林峯、兒子徐偉棟同框，兩位囝囝一同錫媽媽面珠墩場面溫馨！（陳順禎 攝）

雪梨後生時真係好靚。(小紅書)

留「生前錄影」死後公開大人物真面目

有記者也問，企圖「鹹濕」她的導演還健在？翁靜晶回答：「我賣個關子，《危險人物2.0》係拍咗好多片，嗰啲片係等我死咗之後出街。咁上下時間會拍啲，咁上下時間又會拍啲，咁儲埋咗一啲，包括我因為某一啲案件，同城中大人物嘅通話，譬如一啲經歷，譬如頭先講嗰個人嘅身份，呢啲我都會拍晒落嚟，等我『走咗』之後就會出街嘅。」翁靜晶「後悔嫁劉家良」真相 為愛斷送事業：選擇轟轟烈烈嘅愛情

今日（21/3）翁靜晶出席「燃點真愛」慈善團體成立典禮。（林迅景 攝）

絕密檔案存伺服器 趁記憶猶新留紀錄

她續說：「好多時候好似寫回憶錄咁樣，老人家仲喺度唔想出，所以拍咗落嚟，驚自己記憶（唔好）到時唔記得晒。我記得幾多就做幾多，到唔喺度嘅時候先出。」她透露，影片會預先拍下來，剪好後放在sever（伺服器），待一定時間後才會公開。

紀錄奇案真相 預告半世紀後面世

她又言，部份影片是和楊雲峰律師一起拍攝：「有啲好峰迴路轉嘅案件，我哋會拍落嚟，做一個永久嘅紀錄。永遠都唔會面世，或者到50年之後，60年之後，畀你哋睇，原來當年真相係咁樣。」她露出意味深長的笑容，又說：「我諗都幾好睇㗎。」

翁靜晶表示，雪梨爆險遭色魔出手一事，自己也不知色魔身分。（林迅景 攝）

翁靜晶表示，雪梨爆險遭色魔出手一事，自己也不知色魔身分。（林迅景 攝）

翁靜晶激罕現身，出席「燃點真愛」慈善團體成立典禮 。