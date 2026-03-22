翁靜晶習慣收死亡恐嚇　遭夫家嚴密「保護」：街都唔可以出

「女俠」翁靜晶近年屢次在網上頻道大爆社會及娛樂圈黑幕，敢言作風引起網民熱烈討論。昨日（3月21日）她罕有現身公開活動，除了分享由影星步入法律界的傳奇人生，以及交代亡夫劉家良的遺產去向外，更大爆自己因觸及太多猛人利益，目前正受夫家「保護」。



翁靜晶揭遭夫家嚴密保護。（林迅景 攝）

翁靜晶傳奇半生：由影星到執業律師

翁靜晶的人生堪稱傳奇，早年以玉女形象出道，後來嫁給了比她年長三十歲的一代武打巨星兼導演劉家良，轟動一時。婚後她未有停下腳步，反而毅然修讀法律，並成功考獲資格成為執業律師及法學博士。除此之外，她亦是一名多產作家，曾出版多部叫好叫座的暢銷書籍，當中以剖析本港及世界各地奇案的《危險人物》系列（第一至十二冊）最為人熟知，另外亦著有《金舌頭》等作品及近期備討討論的《危險人物2.0》YouTube頻道。

至於外界一直關注她有否繼承亡夫劉家良的豐厚遺產，翁靜晶曾公開交代，除了劉師傅留給兩名女兒的部分遺產外，她與現任丈夫何猷彪（何東家族後人）早有共識，承諾百年歸老後會將全數財產捐出作慈善用途；早前她出售劉師傅部分骨灰龕位所得的數百萬款項，亦已全數捐予長者機構，視錢財如身外物。

翁靜晶罕有現身，出席「燃點真愛」慈善團體成立典禮。翁靜晶擔任「燃點真愛」首屆會長。（林迅景 攝）

夫家嚴密「保護」斷絕接觸 自爆全球不夠10人能聯絡

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有記者問擔不擔心收到威脅？她笑對：「慣咗㗎啦呢啲，呢啲小事情，我覺得就香港始終都係法治之區，唔見咗骨灰都搵得返，你話幾咁犀利！我諗住搵唔返。」記者續問，有否曾收死亡威脅？她回答：「基本上係冇任何人可以接觸到我㗎。因為婆家（又稱夫家）將我同出面所有人都隔絕咗，我係唔可以同陌生人傾偈㗎，甚至乎我街都唔可以出。今日都真係好例外，你見到我靜雞雞走咗出嚟。咁所以應該都好安全，基本上冇咩同外界接觸。我所有社交媒體，都係有個蕭太幫我去負責，咁基本上搵唔到我，全世界搵到我嘅人唔多過10個。」