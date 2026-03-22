東張西望｜六旬夫妻搵工被盜資料原告變被告仲涉騙案：覺得好侮辱

TVB節目《東張西望》昨日（21日）一集講到明叔及明嬸「報東張」，表示被人盜用個人資料，還差點被警方提告。

去年10月明叔及明嬸經朋友介紹下得知了一份「荀工」，日薪達650元一天，對於平時靠「做散工」的他們，的確十分吸引。於是他們去了商場附近的快餐店見工，而這份「荀工」的負責人顏先生帶了他們去「智方便」的機器，叫明叔及明嬸把身份證插入機器內，並表示「檢查身體健康情況」。明叔及明嬸不疑有詐，便把份證插入機器內，最後被這位顏先生讀取了個人資料：「跟住影埋我哋個身份證，但係我哋發覺我哋個智方便過咗入佢個手機度。」

明叔及明嬸「報東張」，表示被人盜用個人資料，還差點被警方提告。(節目截圖)

這份「荀工」的負責人顏先生帶了他們去「智方便」的機器，叫明叔及明嬸把身份證插入機器內，並表示「檢查身體健康情況」。(節目截圖)

明嬸智方便帳戶被人盜用

明叔到最後覺得有點不妥便拍下顏先生的照片，及後兩日明叔致電顏先生查詢見工進度時，顏先生卻表示「老闆去咗旅行」來拖延，然後明嬸就發現自己的智方便帳戶被人盜用。明叔立即去智方便機取消帳戶兼去警署備案，他們以為去備案就解決了事件，但這竟然才是惡夢的開始。

明叔到最後覺得有點不妥便拍下顏先生的照片。(節目截圖)

明嬸智方便帳戶被人盜用。(節目截圖)

原告變被告

直到11月14日，明嬸指有警員上門拘捕她：「話我涉及一單買大閘蟹嘅詐騙案。」警方表示她是否收了人家錢，但沒給貨。無辜的明嬸表示自己沒做過：「我都唔知呢件事，佢話畀我聽個帳戶有成20萬嘅資金出入啊！」而明嬸便跟隨了警員回警署協助調查：「跟住返去做咗係犯人所做嘅嘢囉，覺得好委屈！覺得好侮辱！」節目組嘗試聯絡顏先生，一開始他接了電話，但明嬸問他是否顏先生後便掛掉電話。明嬸傷心表示「晚晚都瞓唔到覺」，更因為此事，她的電話被列入高危名單，以致通訊軟被封鎖，最後在節目播出前，節目組再聯絡明叔，他指案件已經解決，警方已經撤控。

11月14日，明嬸指有警員上門拘捕她。(節目截圖)