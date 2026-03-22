王晶爆陳百強死因惹火！翁靜晶嘆外人不應多言：劃花佢嘅形象

一代巨星陳百強於1993年遺憾離世，享年35歲。多年來坊間一直將其死因歸結為與賭王女兒何超瓊的遺憾苦戀，甚至蒙上「殉情」色彩。電影人王晶在社交平台上談到陳百強的死因，表示悲劇背後是事業落差、心理壓力與藥物意外的綜合結果。此番言論引起了討論。昨日（3月21日）翁靜晶出席「燃點真愛」慈善團體成立典禮 ，原來「燃點真愛」慈善團體源自陳百強歌迷會。活動中翁靜晶接受《香港01》訪問，作為陳百強多年好友兼首屆會長，自然被問到有關對王晶一番言論的睇法。



翁靜晶嘆外人不應多言。（林迅景 攝）

1993年，在陳百強喪禮上已為人妻的何超瓊不顧禁忌扶靈送別。（《深愛著你》MV截圖）

王晶稱陳百強應該沒有抑鬱。（影片截圖）

拒代故友發聲：等佢家人講會好啲

翁靜晶：「作為朋友原則，好多嘢我知道都唔應該去多講。第一，佢就唔喺度啦，講咗出嚟嘅時候，人哋冇得辯駁。佢都有好多支持者，未必認同呢個講法。無論係乜嘢講法都好，都唔係當事人講，就算你知道一啲嘢，都係等佢家人嚟講會好啲。」陳百強英年早逝真相曝光 王晶談陳百強死因否認其是「為情所困」

翁靜晶罕有出席公開活動。（林迅景 攝）

劃花佢嘅形象？我覺得唔應該咁做

「因為你知道，陳哥哥喺度，家姐又喺度。講出嚟嘅時候唔係傷害已經走咗嘅人，係傷害到佢嘅家人，同埋陳百強歌迷會嘅人係好錫Denny，Denny又好，張國榮又好，都係有一個形象喺度。佢短短嘅人生，呢個就係佢想畀大家記得嘅嘢。咁點解你喺佢唔喺度嘅時候，冇得辯駁嘅時間，去劃花佢嘅形象？我覺得唔應該咁做。」翁靜晶習慣收死亡恐嚇 遭夫家嚴密「保護」：街都唔可以出

陳百強兩位哥哥，陳百良（左）、翁靜晶、陳百靈（右）。（林迅景 攝）

斥重提死因「唔道德」

記者問，會否覺得王晶拍片談及陳百強的秘聞是「利用」，行為不洽當？她坦言沒有睇過有關片段。有記者表示，片中談及陳百強事業落差、心理壓力與藥物意外等事，她以另一個方法回答：「咁樣講啦，任何一個藝人都有高潮同低潮，對一個追求完美嘅人嚟講，由佢出道第一日都係低潮，因為佢對自己有要求。其實對於Denny嚟講，我唔覺得有高同低分別，一路都係嗰種要求，要完美，所以對佢嚟講，一路壓力都喺度。你話壓力係咪令人冇咗條命？我亦覺得有啲誇張咗少少。咁點解佢會唔喺度，我諗佢嘅死亡證有寫清楚，大家去查都可以查得到。絕對唔應該喺我口度講。呢個始終唔係好道德，呢個我唔想講。」她直言，有需要講出真相的話，一定要由陳百強的家人說出。翁靜晶「後悔嫁劉家良」真相 為愛斷送事業：選擇轟轟烈烈嘅愛情

王晶女兒因節目捱轟

另外，翁靜晶也提到，王晶女兒王子涵（Ada）為她的女兒的同學，所以亦算是世姪女。「都係同一間學校讀書，佢個人比較直來直往，覺得講吓搞吓笑，啲電影都係嗰個風格，我覺得唔好太過怪佢，當係一個娛樂性質素，笑吓就算啦，亦唔好太過去追究。」