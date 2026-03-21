婁峻碩老婆「胎位向上」決定剖腹分娩　目睹生產過程極為冷靜

台灣男神婁峻碩與老婆焦凡凡於昨日（21日）正式成為新手爸媽，認真可喜可賀。焦凡凡於預產期剖腹順利誕下一名健康男嬰，母子平安，婁峻碩亦全程在產房陪伴妻子展現出冷靜和堅定，成為焦凡凡的最大依靠。婁峻碩在兒子出世後不禁直呼：「這種興奮感是這輩子從來沒有過的！」

婁峻碩與老婆焦凡凡正式成為新手爸媽。(ig@shoumethemoneyxx)

焦凡凡於預產期剖腹順利誕下一名健康男嬰。(ig@shoumethemoneyxx)

婁峻碩目睹生產過程極為為冷靜

婁峻碩透露因寶寶胎位一直頭朝上，夫婦二人在經醫生評估後決定採取剖腹分娩。由於手術前面對麻醉和未知的恐懼，二人難免感到緊張，但在手術開始後情緒逐漸平穩：「凡凡一開始真的很不安，我只能一直陪著她，直到麻醉發揮作用、手術正式開始後，她的心情才慢慢放鬆下來。」

婁峻碩還透露自己在產房目睹焦凡凡生產表現極為冷靜，連眼淚都沒掉，是因為在生產前一晚便感性爆發，光是想到即將成為爸爸便熱淚盈眶。在產房內，婁峻碩切換到冷靜的「後盾模式」，一邊安慰妻子，一邊見證寶寶誕生的震撼時刻。看著醫生辛苦迎接生命到來，他更心疼妻子的辛勞，而當聽到兒子的第一聲啼哭，則充滿了難以言喻的興奮和感動。

婁峻碩目睹生產過程極為為冷靜。(ig@shoumethemoneyxx)

婁峻碩BB的腳印。(ig@shoumethemoneyxx)

婁峻碩不打算公開小朋友的姓名或照片

婁峻碩形容兒子像「小壯漢」，鼻子像爸爸、嘴巴像媽媽，眼睛則帶有二人的雙眼皮特徵。對於孩子的隱私，夫婦二人保持低調，不打算公開小朋友的姓名或照片，以保護他的成長環境，讓他將來能自行選擇是否曝光。而目前焦凡凡正安心休養中，全家人都沉浸在馬年喜迎新成員的甜蜜時光中。