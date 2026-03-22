冬去春來劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《冬去春來》陸劇有高滿堂、李洲作為編劇，鄭曉龍、李昂為執導，由白宇、章若楠、林允、王彥霖領銜主演的一套以年代群像為題材的電視劇。此劇作為《南來北往》姐妹作，演員陣容當然也強大，上年憑《難哄》爆紅的章若楠確認即將二搭白敬亭新劇之外，時隔一年再擔正女主，搭檔年代劇實力戲骨《太平年》白宇，以及一眾人氣演員，演繹熱血的追夢青年！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧冬去春来@Weibo

《冬去春來》電視劇情大綱

劇情聚焦於90年代至2018年間的北京變遷，一間名叫「冬去春來」的廉價小旅館，見證了六位從五湖四海來到北京的北漂青年，為了夢想奮鬥成長的故事。山東青年徐勝利（白宇 飾）熱衷於劇本創作，一心想成為編劇，不惜帶著八斤重的手稿北上，屢屢被退稿卻從未放棄，靠著泡麵度日，屢敗屢戰；溫州女孩莊莊（章若楠 飾）是民族歌手，夢想站上高雅的大舞台，卻只能四處奔波於商場開業、婚宴商演，為了湊足房租，只能強忍客人的刁難。

沈冉冉（林允 飾）懷揣演員夢，卻在試鏡時多次被人頂替，又因拒絕潛規則而摔杯離席，勇敢面對競爭，努力尋覓在演藝圈中的立足之地；中央音樂學院出身的色士風手陶亮亮（王彥霖 飾）才華滿溢，卻為了躲避城管，在天橋底下為路人演奏，堅持音樂夢。他們向着藝術夢想毅然進發，但現實往往殘酷而無情，穿越千禧年，步入新時代，當中有人依舊堅守，有人無奈被迫放棄，但那份對藝術的熱愛生生不息。

《冬去春來》播出時間｜最新追劇日曆

《冬去春來》電視劇幾時播? 《冬去春來》一共有40集，由CCTV-8、愛奇藝播放。CCTV-8每晚播2集；愛奇藝VIP晚上19:30首更4集，3月23日開始每日晚上19:30更新2集，4月5日開始每日晚上19:30更新1集。

电视剧冬去春来@Weibo

《冬去春來》演員人物關係圖

待更新

《冬去春來》演員

白宇 飾 徐勝利

懷着編劇夢北上，不斷被退稿卻從未放棄

电视剧冬去春来@Weibo

章若楠 飾 莊莊

民族歌手，好想站上大舞台，但未有機會，只有商場開業、婚宴商演

电视剧冬去春来@Weibo

林允 飾 沈冉冉

力追演員夢，但人際關係不順

电视剧冬去春来@Weibo

王彥霖 飾 陶亮亮

出身於中央音樂學院，卻要在街上演奏色士風