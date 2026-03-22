方力申自爆與葉萱拍拖先沉船　深情剖白：覺得佢對我嘅愛係一世

TVB娛樂訪談節目《一周星星》今晚10點05分播出第十五集，邀請了由「飛魚王子」成功轉型為全方位藝人的方力申（Alex）擔任嘉賓。小方自2001年入行以來，無論是主持《美女廚房》、做歌手，還是主演多部經典的「愛情四部曲」電影，都成為香港人的集體回憶。今集節目中，小方將大談榮升人夫與人父後的甜蜜點滴，並與觀眾一起回顧他出道以來的珍貴片段。

方力申擔任嘉賓。

方力申由「飛魚王子」成功轉型為全方位藝人。

2000年《全線大搜查》絕密片段曝光

節目組率先為小方送上「回憶殺」，播出他於2000年參與《全線大搜查》的青春片段，以及與父親同框的珍貴畫面。小方笑言當年父親猶如「魔鬼教練」，為了讓他365日都能練水，竟在原定教練放假時，特意帶他去找另一位教練補上。

節目播出他於2000年參與《全線大搜查》的青春片段。

至今仍珍藏著當年學友給他的利是

此外，節目亦重溫了小方初出道時與張學友同屬一間唱片公司的片段。小方透露至今仍珍藏著當年學友給他的利是，封面上寫滿「平步青雲，扶搖直上」的祝福語，令他銘記於心。談到青春歲月，小方更大爆人生唯一一次「捱打」經歷！原來十幾歲時他在泳隊因一句粗口被隊友打，當時正值箍牙時期的他更慘被打到「爆晒缸」，不過兩人不打不相識，至今依然是好朋友。

節目亦重溫了小方初出道時與張學友同屬一間唱片公司的片段。

方力申仍珍藏著當年學友給他的利是，封面上寫滿「平步青雲，扶搖直上」的祝福語。

大讚愛妻葉萱勇敢 更直言：覺得佢對我嘅愛係一世。

小方談及愛妻葉萱（Maple），小方流露出滿滿的欣賞，大讚太太勇敢，更直言：「覺得佢對我嘅愛係一世，雖然我大過佢，但我覺得佢會照顧我。」回想當初經太太家人介紹相識，小方幽默自嘲當時單身已久，第一眼看到外表吸引：「我嗰陣時單身咗好耐架嘛，見到外表吸引嘢都會起痰。」雖然太太起初誤以為他很花心，但小方深情剖白，在這段關係中其實是自己「沉得快過佢」。

小方談及愛妻葉萱（Maple），小方流露出滿滿的欣賞。

小方大讚愛妻勇敢。

小方深情剖白在這段關係中其實是自己「沉得快過佢」。

自爆曾遭阿Bob介紹「清涼」女生

節目尾聲驚喜連連！在「你問我答」環節中，製作組特別找來小方的好友胡定欣及石修透過影片向他發問，主持區永權（Albert）更即席彈奏經典金曲《大方》讓小方大開金口。不過最大的驚喜，莫過於昔日「愛情四部曲」的好拍檔導演葉念琛，以及「金牌媒人」林盛斌（Bob）突然現身錄影廠，令小方喜出望外！老友相見份外眼紅，小方隨即大爆猛料，指控Bob當年介紹女仔時，傳來的照片竟然「好似冇着咁滯」，引得全場大笑！

主持區永權（Albert）更即席彈奏經典金曲《大方》讓小方大開金口。

「愛情四部曲」的好拍檔導演葉念琛+「金牌媒人」林盛斌（Bob）突然現身錄影廠。

小方隨即大爆猛料。