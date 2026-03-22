入住請敲門V｜莫竣名眼神空洞氣場突變　網民擔憂：變咗另一個人

ViuTV的靈探節目《入住請敲門V》於日前播出，節目繼續由型男莫竣名（Louis）擔任主持，到各地探靈。節目其中一集，莫竣名在Ballroom靜坐期間，現場不但聽到淒厲女聲，MCM更突然失控瘋狂自轉、四處亂走，疑似遭靈體附身奪舍。於情況極度危險，製作組被迫中斷拍攝，並緊急請師傅進行驅鬼儀式。

MCM進入相信是傳聞中巫師開啟第100道門儀式地點的Ballroom。（公關提供）

第二日一早，製作組立即安排當地師傅為MCM進行驅鬼儀式。（公關提供）

莫竣名眼神空洞惹熱議

節目回歸，有不少觀眾都有收看節目，昨日有網民在Threads發文，分享莫竣名在節目仲的畫面截圖，並留言表示：「點解覺得佢成個人唔同咗，冇晒神采，尤其眼神好怪」，隨即掀起網民熱烈討論。有人指莫竣名眼神怪異，面容突變，更非常擔憂其狀況：「成個樣唔同咗，希望佢無事啦」、「佢對眼（神）好怪」、「磁場好陰好差，兇神勁兇但又空洞，自拍鏡頭更驚，希望佢無事」、「眼珠好奇怪，好似斜視，眼白多咗d，唔識講，擘大隻眼咁，好恐怖」、「眼神唔同咗，身體郁嚟郁去停唔到咁，成個人個氣場都有問題咁，希望佢搵師父搞搞」。另外，亦有網民猜測莫竣名可能有情緒問題：「關唔關佢之前幾年一直冇嘢做事？封殺咗咁多年，有情緒病？」

莫竣名在節目中眼神空洞，引起網民熱議。（threads/@bbg10831083）

莫竣名疑被封殺久休復出

莫竣名以榮譽學士身份完成香港中文大學新亞書院數學系課程，畢業後曾做中小學數學補習教師。他在大學期間開始做兼職模特兒，因拍攝日本啤酒廣告而被指貌似金城武、高以翔而受到關注。不過近年因言論風波疑被封殺，與模特兒公司解約回復自由身，加上領養的流浪貓病逝，令莫竣名靠積蓄生活，沉寂一段時間。好好休養後，最近再度拍攝《入住請敲門V》。

莫竣名氣場突變令網民擔憂。（節目畫面）

有網民指莫竣名眼神好恐怖。（threads）

網民都好擔憂莫竣名的狀態。（threads）