碧咸家變3個月Victoria暴瘦驚現樹筋腳？　自律餐單食足25年不變

萬人迷碧咸（David Beckham）家變事件發生至今3個月，大仔Brooklyn公開發表聲明與家人割席，封鎖父母及弟妹IG後，洗紋身決心與碧咸家族切割。本月初Brooklyn生日，碧咸與愛妻Victoria風雨不改繼續出Post為愛兒送上祝福，令大批網民感心痛。有網民發現家變事件爆出後，向來纖瘦的Victoria似乎比之前更瘦，在近照驚現「樹筋腳」，令網民感擔憂。

Brooklyn發表決裂聲明後，碧咸全家2月首次同框，力撐Victoria獲頒勳章。（IG圖片）

Brooklyn決心為愛與家人割席。（Getty Images）

Victoria暴瘦驚現樹筋腳？

根據《每日郵報》（Daily Mail）報道，日前Victoria被拍得離開位於倫敦蘇豪的辦公室時，腳踏超高斗零踭兼穿上黑色高衩貼身長裙，時尚高貴又性感。然而網民留意到Victoria因穿上高衩長裙而露出纖幼美腿，可惜雙腿驚變「樹筋腳」，腿部青筋暴現之餘，皮膚更似乎滿布皺紋。

Victoria暴瘦驚現樹筋腳。（X）

網民心痛Victoria

有大批網民看到照片後，都忍不住表示心痛，由於Victoria與1月穿過同一襲晚裝，而當時她的腿看起來非常光滑，故認為Victoria經歷家變而暴瘦：「年紀大了皮膚會越來越薄，腿部的肌肉脂肪都留不住，於是就變皮包骨」、「她這一輩子也不知道累不累，反正我看著都累」、「體脂太低皮包肌肉，外加松弛」、「吃的也少 練的也多 脂肪率沒多少了 肌肉也少了 那個手臂全是骨頭」、「可能最近鬧家庭不和過得不好」。另外，有網民提到碧咸曾經在紀錄片中，提到愛妻Victoria非常自律，為了Keep Fit除了每日都會做Gym之外，只吃烤魚及蔬菜，25年來不變。