導演會頒獎2026｜吳君如超deep V亮相　約鏡仔打牌：係一個天仙局

香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮，昨晚（3月22日）於尖沙咀麗晶酒店舉行，不少電影人、演員都有出席盛事，星光熠熠。當晚吳君如身穿一件絲質小背心，外面套上一件型格大褸，加上超長珍珠頸鏈，型格之中又帶性格，睇到一眾傳媒「嘩嘩聲」。



吳君如超deep V，着得好「行」呀！（陳順禎 攝）

吳君如超deep V，着得好「行」呀！（陳順禎 攝）

吳君如超deep V「戰鬥格」亮相

吳君如接受傳媒訪問，她坦言參加香港電影導演會活動回憶滿滿：「呢笪地方係好特別，因為1993年導演會我係做主持，嗰晚陳可辛同一班導演就做表演嘉賓，彈結他唱歌，然後今年佢又有電影，我話呢笪地方我一定要嚟。好懷舊呀，尤其是頭先行呢條紅地毯，好似返返嚟，所以今晚重裝嚟吓啦。」

視后大戰ViuTV人氣偶像。（IG/@charmaine_sheh）

約鏡仔打牌：係一個天仙局

談到早前與佘詩曼在「四方城」大戰MIRROR三子加肥仔，吳君如透露曾與MIRROR他們合作過而相識。當日因為即興被佘詩曼邀約，所以就搵了他們「戥腳」。有記者問他們的牌技如何，吳君如：「邊隻Jer先？有兩⋯⋯兩⋯⋯（有合唱主題曲嗰個過）哦，佢打得叻，好穩陣，另外阿Jer都打得叻。（Edan呢？）Edan就⋯⋯不願置評啦。同唔同年代嘅人打吓都幾得意，不過最衰係肥仔，成日唔知作咩規列，我都唔明，玩到你頭都暈，所以我懷疑係一個天仙局，哈哈哈。」佘詩曼殺上吳君如豪宅打牌 大戰MIRROR三子加肥仔：一鋪清袋

大家以為「大明星」打幾圈會好多錢？吳君如又回答：「我哋玩得好平㗎，真係衛生牌，我哋輸晒成個櫃桶都係幾舊水，你唔好畀嗰啲2百番，5百番嚇到至得㗎。我哋啲錢搵得咁辛苦。」

吳君如笑言同MIRROR、肥仔打「衛生牌」，但係覺得似「天仙局」。（陳順禎 攝）