愛回家大力張韡騰宣布離巢　曾被雞蛋臭足四小時

最近有不少藝人都宣布離開TVB，當中以《愛·回家之開心速遞》為重災區，繼日前「愛回家Laptop」宣布離巢後，昨日（22日）「愛回家大力」正式宣布離開TVB。資深演員張韡騰（原名張漢斌）90年代初加入TVB第六期藝員進修班入行，效力TVB長達32年，以「愛回家大力」一角而深受觀眾喜愛，並成為「綠葉王」的代表人物。

資深演員張韡騰（原名張漢斌）90年代初加入TVB第六期藝員進修班入行，效力TVB長達32年。(ig@cheung_wai_tang)

「愛回家大力」正式宣布離開TVB。(ig@cheung_wai_tang)

張韡騰在電視城外與TVBuddy合照

早前已經有眼利的網民發現張韡騰的名字被TVB官網除名，引起不少網民猜測他已經巢。昨日張韡騰在社交平台正式公布了離巢消息，他分享了一段在電視城外與TVBuddy合照的短片，他簡短地寫下了一句：「32年了!! bye-bye !!」，正式向服務32年的公司告別。

張韡騰在社交平台正式公布了離巢消息。(ig@cheung_wai_tang)

張韡騰是TVB的「綠葉王」

現年55歲的張韡騰是TVB的「綠葉王」，這些年來他參演過超過300部電視劇，亦創造了眾多令人印象深刻的角色。雖然他沒擔正過，但無論戲份多與少，他都會盡心盡力地演，拍攝前更加會做足功課，豐富演繹每一個角色。

張韡騰入行30載演盡閒角！（《心理追兇》截圖）

張韡騰曾在劇集《翻生武林》中飾演死囚，雖然整部劇只有短短25秒的戲份，但他卻把一名死囚在行刑前受的屈辱演得淋漓盡致，令觀眾留下極深刻的印象。劇中張韡騰需要被途人掟生雞蛋、菜心、蕃茄、豆腐，更加被生三文魚片掟入口哽死，拍攝當日氣溫更加高達30多度，4小時的拍攝過程既要抵受炎夏高溫，更加要忍受酸臭，但韡騰卻認為只是出來效果理想，即使過程有多辛苦難受都是值得的，實在是非常專業。

張漢斌曾在劇集《翻生武林》中飾演死囚，整部劇之中他只得短短25秒的戲份，但他卻把一名死囚在行刑前受的屈辱演得淋漓盡致，令觀眾也不能不對他留下深刻印象。（《翻生武林》截圖）

張韡騰在《愛·回家之開心速遞》中飾演的「牛大力」深入人心，離巢消息一出即引來圈內好友與網民的惋惜與祝福。連「大小姐」林淑敏、袁偉豪、林子善等多人紛紛留言祝願他前程似錦，觀眾亦感謝他多年的努力和精彩演出。張韡騰的離開讓不少網民都表示惋惜，亦感嘆TVB中一張張熟悉的臉孔接連離場。

張韡騰加入TVB已經32年。（張韡騰Vincent＠weibo）