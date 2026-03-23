戴祖儀迎31歲生日自爆收到一大堆短訊　回應死纏男藝人最新動向

無綫全新煮食節目《轟炸味蕾的廚房》今日（23日）舉行記者會，兩位主持戴祖儀與區永權首度合作亮相，與節目中四位星級名廚周世韜、李家鋌、鄭紫欣及譚詠儀同台現身，現場氣氛熱鬧。為了呼應節目以「味覺衝擊」為主題，五位主創於記者會上即場下廚試味，讓在場嘉賓與傳媒率先感受節目的「轟炸味蕾」魅力。

戴祖儀與區永權，及一眾名廚出席無綫全新煮食節目《轟炸味蕾的廚房》記者會。（陳順禎 攝）

首度合作區永權感覺新鮮

戴祖儀接受《香港01》訪問時表示：「今次係我同區永權第一次合作，平時喺公司見面就多，做嘢就係第一次。而今次做呢個節目我係大飽口福，有時候好嘢嘅定義係出餐廳食，但我哋呢個節目令我嘅改觀，就係喺屋企自己街市容易買到嘅餸，只要你加多啲心思就可以整得好好食。」

戴祖儀表示首度與區永權合作感覺新鮮。（陳順禎 攝）

生日無慶祝只想放鬆休息

戴祖儀昨日（22日）迎來31歲生日，她透露未有特別慶祝：「我係去咗排舞台劇，因為呢個月實在太攰，排完舞我去咗按摩，跟住就返咗屋企瞓覺。」

戴祖儀拍節目大飽口福。（陳順禎 攝）

封鎖死纏男 兩年糾纏畫上句號

問到早前死纏她兩年的男藝人有否傳短訊祝賀？戴祖儀表示：「因為我封鎖咗佢聯絡方式，所以都唔知。（有否收過陌生短訊？）冇啊，我都未有時間去睇陌生訊息啊。同埋我都係回覆啲朋友嘅訊息，因為佢哋都傳咗一堆嘅生日短訊俾我。（事件曝光後，對方有否透過身邊朋友傳話？）我所知我身邊嘅朋友都冇收到佢信息，我諗都係時間過咗去咁樣。」