Justin Timberlake醉駕被捕片段被公開　羈留室內過夜畫面曝光

美國樂壇天王Justin Timberlake於2024年6月，在紐約薩格港（Sag Harbor）因涉酒駕被捕，當時Justin一度拒絕接受酒精測試，最終他與檢察官達成協議，認罪受罰，並求情獲從輕發落，醉駕指控撤銷，改控非刑事的「控制力受影響下駕車」。最後被判支付500美元（約3,900港元）罰款與260美元（約2,028港元）附加費、25小時社會服務令、以及在法庭外呼籲公共安全。

Justin Timberlake醉酒駕駛被捕後，美國警方公開他的「大頭相」。(Getty Images）

Justin Timberlake承認醉駕求情獲輕判，事後舉行記者會承諾不會再犯。（Getty Images）

Justin Timberlake被捕過程被公開

根據外媒報道，Justin早前向法庭申請禁止執法部門公開被捕過程的片段，而與執法部門協商後雙方達成共識，同意僅公開經刪減處理的版本。據知刪剪版本長達8小時，其中包括他接受現場酒精測試時多次未能順利完成單腳站立與直線行走。

Justin Timberlake被捕過程被公開。（SHPD官方片段）

Justin接受現場酒精測試時多次未能順利完成單腳站立與直線行走。（SHPD官方片段）

羈留室內過夜畫面曝光

薩格港警局昨日再公開另一條Justin被捕後，被帶返警署落口供的片段，當獲通知將會在羈留室內過夜時，Justin疑感到不滿。在另一段被捕片段中，可見Jusin拒絕警方要求接受化學測試，並表示：「不，我不會做化學檢測，老友，我並無惡意，但你們好像犯人般看待。」

Justin被捕後，被帶返警署落口供的片段。（SHPD官方片段）