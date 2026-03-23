陳瀅罕剖白同前男友出街食飯驚到先走人　曾與何猷亨拍拖極速分手

現年36歲的TVB小花陳瀅曾與溫家偉、張振朗、余德丞、羅天宇、周家洛傳緋聞，最轟動的一定是在2015年被踢爆，與已故賭王何鴻燊與四太梁安琪的大仔何猷亨同遊日本，陳瀅曾與四太、何超欣一同結伴去看演唱會，當時有報道指四太對陳瀅的印象非常好，陳瀅亦被公認為「何家新抱」。但陳瀅和何猷亨的戀情不夠一年便分手，陳瀅否認逼婚。陳瀅近日接受TVB訪問，罕有分享拍拖感情事。

陳瀅轉新look。（IG@missjni）

陳瀅拍拖曾驚被人發現：食完飯我走先

陳瀅在訪問中提到，如現在拍拖，不會像以前那樣害怕被人發現，「我以前有幾段關係都覺得唔可以俾人見到，要好小心、避忌。」她說：「我以前都會出去食飯，但唔會特別有肢體接觸，食完飯我走先。」陳瀅稱如今「想喺香港公開拍拖。」她直言：「之前有一段關係好俾人關注，嗰個係我唯一一次會公開拍拖嘅男朋友，但佢之後我好驚。首先我驚咗狗仔隊，驚咗回應，驚啲人寫嘅標題、標籤、形容，太Hurt到我所有嘢，令到我好冇安全感同自信。所以之後拍拖我會收得好埋。」陳瀅指現在被寫和跟蹤都不怕回應。

陳瀅形容自己在戀愛中是「進取型」，遇到鍾意的男仔不會「等運到」。但她反省當時應多避忌，開工時不與同劇男演員同枱食飯，避免新聞。陳瀅透露現時單身，試過用交友程式識男仔。

兩對小情人林作與麥明詩、何猷亨與陳瀅結伴玩嘉年華迎新春。

（左起）何猷亨、何超欣、四太梁安琪及陳瀅一同到場觀賞麥當娜演唱會，四太還搭著陳瀅，似乎關係不錯。（梁碧玲攝）

陳瀅與何猷亨一齊離開。（01娛樂/陳順禎攝）

陳瀅憶無劇開質疑自己：係唔係我唔識花言巧語？

另外，陳瀅入行後試過愈開愈少劇，「一年三套、變一年兩套、變到一年一套都冇。」以前用開她的監製不用她，令她產生自我質疑，「係唔係我唔夠好？唔夠進取、勤力？係唔係我唔識花言巧語？」此外，陳瀅指入行初期拍隱形眼鏡廣告，NG過百次被鬧，一位女士好心提醒：「阿女，如果你有心想做呢行，你唔可以咁樣，因為我Feel唔到你想表達啲咩，所以你要學吓。」陳瀅指很感激對方。第一次拍電影《寒戰》，拍攝期間驚到閉氣，企到成身僵硬，因而決心到北京進修演技。

陳瀅與周嘉洛。（ig@missjn）

陳瀅否認與何猷亨拍拖受何家壓力

陳瀅當年分手後曾接受訪問，她提到猷亨由情侶降為好朋友關係，彼此仍互相關心，但拍拖以來壓力甚大，卻否認來自何家的家族壓力，而是外界對其感情事的關心。她又指分開不覺可惜。

陳瀅受訪提感情事。（TVB截圖）

陳瀅（ig@missjn）

靚。（ig@missjn）

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靚女。（ig@missjn）

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好靚女。（ig@missjn）

陳瀅身材好。（ig@missjn）

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正爆！（ig@missjn）

陳瀅周嘉洛被傳合作拍《痞子殿下》而定情。（ig@missjn）