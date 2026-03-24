劉玉婷憶當年做張國榮MV女配角壓力爆煲　揭哥哥一舉動鼓勵勁暖心

現年58歲、淡出幕前多年的前亞視當家花旦劉玉婷，最近活躍社交平台，更進駐小紅書與網民進行交流互動，除了分享日常生活和一些人生領悟外，當然不少得回顧一下昔日在娛樂的點滴。日前，劉玉婷上載一段新影片，憶述了當年她為哥哥張國榮擔任MV女配角的情境，至今仍讓她記憶猶新。

劉玉婷拍片分享40多年有幸成為哥哥張國榮作品《黑色午夜》MV裡的女配角。（小紅書截圖）

劉玉婷坦言，當時接到與張國榮拍MV的消息時心情非常激動。（MV截圖）

機緣巧合任《黑色午夜》MV女配角

劉玉婷在片中憶述，大約在40年前，她剛從無綫電視（TVB）藝員訓練班出道不久，曾經拍過一個音樂節目裡面的MV。當時80至90年代，所有歌星想要推主打歌，電視台都會為他們拍MV。當時身為新人的她，幸運在一次機緣巧合下獲得導演選中，擔任張國榮作品《黑色午夜》MV的女配角。

劉玉婷透露那次拍攝是從凌晨12點一直持續到清晨6點，對新人的體力與心理素質都是一大考驗。（小紅書截圖）

哥哥主動拍膊頭鼓勵 休息空檔講笑化解氣氛

劉玉婷坦言，很記得那次拍攝她們是從凌晨12點一直持續到清晨6點，對於一個新人來說，能夠跟一個天王巨星「哥哥」拍MV，當然是非常的高興，但是心裡又很緊張的。「可是哥哥這個人，他非常的和藹可親，他跟我說：『不要害怕，放鬆就好。』」

劉玉婷大讚哥哥非常和藹可親。（小紅書截圖）

張國榮叫她放鬆就好。（小紅書截圖）

劉玉婷更模仿了當時的情景：「他就是拍拍我的肩膀，說慢慢拍就會拍得好的。」除了工作上的指導，在拍攝的休息空檔，張國榮也會跟她講講玩笑，並鼓勵大家要好好做好自己的工作等等。「所以在那個拍攝過程中的幾個小時，在我沒有太大心理壓力的情況下，很順利就拍好了。」

劉玉婷更模仿了當時的情景。（小紅書截圖）

劉玉婷表示張國榮的暖心鼓勵，幫她舒緩不少壓力。（MV截圖）

數十年後仍掛念「哥哥」

雖然時隔約40年，但劉玉婷表示這份鼓勵至今仍記憶猶新。她感性地表示，心裡一直掛念著張國榮，也相信許多觀眾和聽眾對「哥哥」同樣有無盡的思念。網民紛紛留言：「哇！竟然還有和哥哥這段拍mv的往事」、「謝謝你分享哥哥的故事」、「哥哥永遠是最平易近人最nice的巨星」；也有不少「哥迷」驚訝，看了這個MV多年，現在才知道當年MV裡面的女角，竟然就是劉玉婷。

劉玉婷直言即使相隔多年，仍非常掛住哥哥。（MV截圖）

劉玉婷直言心裡面一直掛念著張國榮。（小紅書截圖）

劉玉婷在1986年TVB藝訓班畢業後，曾在《歡樂今宵》擔任「歡樂小姐」，後來有傳因為得罪高層而被解僱，事後她更向媒體哭訴經過，最終與無綫不歡而散。其後劉玉婷得到嘉禾賞識，與郭錦恩、黃曼凝、陳雅倫及葉子楣齊成為嘉禾電影「五朵金花」，拍過不少電影，除了《霸王花》系列和《富貴黃金屋》令人留下深刻印象外，她亦曾在《倩女幽魂3道道道》飾演女鬼「小蘭」，與王祖賢有不少對手戲，憑清新脫俗的氣質以及精致的五官，曾被盛讚「美過王祖賢」。

劉玉婷在《富貴黃金屋》飾演的「捲莉」戲份不多，但相當搶鏡。（電影截圖）

劉玉婷在《倩女幽魂III道道道》飾演王祖賢的好友。（電影截圖）

到了1990年，劉玉婷加入亞視，搖身一變做花旦，曾演出《鳳凰傳說》、《現代愛情故事》和《九王奪位》。直到1996年，劉玉婷更被瓊瑤相中成為「瓊女郎」，憑《一簾幽夢》飾演「秦雨秋」在台灣走紅。然而，劉玉婷在2005年時嫁給富商後便淡出演藝圈，移居紐約並育有三名子女。另外，劉玉婷早年亦曾轉行投身房地產，如今生活充實又寫意。

劉玉婷在《仙鶴神針》中飾演的「玉簫仙子」，令人印象深刻。（小紅書截圖）

還有《保鏢》中的「程采玉」。（小紅書截圖）

劉玉婷被瓊瑤相中成為「瓊女郎」，憑《一簾幽夢》飾演「秦雨秋」在台灣走紅。（小紅書截圖）