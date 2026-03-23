龍婷澳門演唱會欽點甄敏芳做嘉賓　時刻準備上紅館：有機會一定衝

龍婷將於5月23日在澳門銀河G BOX舉行「龍婷《旅程》巡迴音樂會」澳門站，今日她接受訪問時，就表示自己其實是第一次去澳門開個人騷：「我都未諗過，去咗澳洲先去澳門，竟然係澳洲先。」對於今次嘉賓人選，龍婷並沒有賣關子，直接開估是《聲秀》甄敏芳，她說：「今次我哋認真諗過呢樣嘢，我哋去澳門，不如搵個澳門嘅靚女嚟做吓嘉賓，因為我都有關注佢比賽，就係《聲秀》，佢叫Jenny，佢都有唱王菲啲歌，都諗吓睇吓會唔會有啲火花。我未見過佢真人，淨係睇過段片，覺得佢OK。」

此外，講到譚輝智與羅啟豪將成為最先開紅館的《中年好聲音》參賽者，龍婷指自己都隨時準備好。而談到近日相繼有「中1生」離巢，問到是否覺得因無綫太多選秀節目，僧多粥少影響機會，龍婷理解有很多人會這樣想，但她有另一套看法。

龍婷將於5月23日在澳門銀河G BOX舉行「龍婷《旅程》巡迴音樂會」澳門站，今日她接受訪問時，就表示自己其實是第一次去澳門開個人騷：「我都未諗過，去咗澳洲先去澳門，竟然係澳洲先。」（鄧穎琪攝）

對於今次嘉賓人選，龍婷並沒有賣關子，直接開估是《聲秀》甄敏芳。（IG@jennyian）

預告大唱80年代Disco串燒歌 自爆橫財運一般最勁曾中金蛇

先說演唱會，龍婷指今次又可以乘機買新歌衫，至於歌單方面，她希望挑戰從未做過的80年代Disco串燒歌。而今次也會去澳門銀河開騷，也順道寓工作於娛樂，她說：「我之前有去銀河做過幾次賭場唱歌嗰啲show，又好食又好住，好似去度假咁，大家都可以去借啲意睇演唱會去澳門玩一轉，真係幾好玩。（問：你最鍾意食咩？）我鍾意食馬介休球！」去澳門當然要賭兩手，龍婷自言不算有橫財運，但試過在拉斯維加斯贏過100元美金，去年也有澳門玩老虎機贏了1000元。至於人生中過最大的大獎，她笑說：「最高一筆獎勵就係舊年我哋TVB喺油麻地跨年，榕樹頭嗰個，我中咗條金蛇，我同修哥（胡楓），目前為止最高啦，第時唔知。」

歌單方面，她希望挑戰從未做過的80年代Disco串燒歌。（鄧穎琪攝）

生日與Fans慶祝難忘收金造靚相 下月澳洲演出

4月3日是龍婷生日，她說自己一向不太慶祝，最多是煮餐飯給父母，但自從入行後就會跟Fans慶祝：「自從有咗fans之後，就唔係我嘅生日，係大家一齊玩嘅理由！我前幾日朝頭早起身，開電視撳YouTube，我睇西洋菜街最後一日嗰條片，有啲已經去咗第二度，冇所謂，好似見到好多好朋友咁，但係有好多都係一路跟住我嘅，我睇返啲片，呢個旅程真係幾好玩。」問到收過什麼Fans送的禮物最難忘，她指試過收蛋糕、朱古力，但最難忘是一張金造的龍婷照片，她認為十分保值：「我話下一年可唔可以大啲？哈哈，講笑，其實送咩俾我，大家一齊製造嗰個氣氛，個情緒價值係最緊要。」下月中她將與劉洋、李金凱去澳洲演出，她直言今年沒舊年忙，但反而有時間思考如何做得更好：「每一次做演唱會，都可以加埋之前做嘅經驗，好似頭先你問我，有冇新嘢做，有呀，我有新嘢做，同埋好啱嗰個場地做，大家一齊起身輕鬆吓！有時音樂做得好，唔使嗌佢哋就會起身，我都好想做一個好輕鬆嘅，大家一齊玩嘅。」

龍婷下周生日，她透露入行前甚少慶祝，入行後就跟粉絲一起過。（fb@龍婷）

譚輝智羅啟豪率先登紅館 龍婷視之為目標：有機會一定衝

《中年好聲音》歷屆選手中，由譚輝智、羅啟豪率先跑出，登上紅館舞台開演唱會，問龍婷會否視紅館為目標，她表示：「唱歌嘅人都係想去紅館開演唱會，都係我夢想，我暫時未得住。但係我舊年唱到今年，每一場加埋都……其實我一次過唱紅館或者分開十場做，我覺得都幾好呀。（問：會往呢個方向進發？）其實我呢個人，我時刻準備住，有機會一定衝上去，我唔會拒絕，我好珍惜每一次演出！」

講到譚輝智、羅啟豪率先開紅館騷，龍婷問龍婷會否視紅館為目標，她表示：「我時刻準備住，有機會一定衝上去，我唔會拒絕，我好珍惜每一次演出！」（鄧穎琪攝）

「中1生」相繼離巢因機會少？龍婷靠直播積極開拓內地市場

近日同屆「中1生」林彥言 (林鉫徫）、魏嘉信相繼離開無綫，問龍婷會否覺得因為選秀節目太多，僧多粥少下令各位簽約後機會不夠，龍婷說：「正常都會咁樣諗，但係我反而係掉轉，我覺得幾時都係自己有能力或者自己去爭取一啲機會，我唔係話好主動嗰種，但係係邊一方面呢？我會喺呢段時間，喺演唱會同演唱會之間，我去做直播，因為呢排香港可以做抖音直播，之前唔可以，我咪做多啲直播囉，都會接到內地邀請參加活動。香港你見到啦，幾多藝人幾多歌手，香港都係始終得香港咁大，但係如果我可以多啲出去喺內地或者外國，個市場係大好多。」

同屆「中1生」林彥言 (林鉫徫）、魏嘉信相繼離開無綫，問龍婷會否覺得因為選秀節目太多，僧多粥少下令各位簽約後機會不夠，龍婷直言香港市場細，自己放眼內地或國外。（鄧穎琪攝）