陳熙蕊與才俊街頭親熱斷正：擁抱一下好正常嘅一件事

「TVB小花」陳熙蕊（Blossom）早前現身「十優港姐」麥明詩哥哥麥明山加盟養和醫院整形外科中心的慶祝酒會，當日她盛裝到賀，被傳與男方關係非比尋常，盛傳二人是情侶。不過，陳熙蕊隨即澄清傳聞，強調與麥明山只是朋友，並笑言已有了解中的對象：「如果有好消息，一定第一時間同大家講！」

陳熙蕊入圍成為練習生。（陳順禎攝）

被拍與高大男甜蜜約會

不過日前陳熙蕊被人影到與一名高大斯文型男甜蜜約會，有指該名型男名為石煒麟（Arthur），與麥明詩兄妹私交甚篤，現為跨國顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）的全球董事合夥人兼香港區總經理。當晚約九時許，兩人街頭相擁道別，神情依依不捨；期間，男方更主動牽着她的手，再次摟她入懷，舉止親密。最後，二人一同登上的士離去，事件曝光後，隨即惹起網上關注。

陳熙蕊被拍與高大男甜蜜約會。（陳順禎攝）

親自回應戀情傳聞

今日（23/3）陳熙蕊現身電視城出席無綫真人騷《魔音女團》16強名單記者會，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實我覺得感情嘢，我覺得暫時都係順其自然，因為我想尊注喺工作上面，因為我覺得好難得而家入到團，所以我都覺得呢一個機會係真係好難能可貴，同埋大家俾啲空間我，遲啲有啲咩嘅過就再同大家講。」

陳熙蕊現身電視城出席無綫真人騷《魔音女團》16強名單記者會。（陳順禎攝）

坦言與對方「了解中」

問到是否同男方了解中？陳熙蕊表示：「了解中，因為我覺得，我呢個年紀去了解下唔同人都係正常 。（雙方認識多久？）大家都認識咗1年以上，而佢係一個好好嘅男仔嚟。」

陳熙蕊承認與石煒麟了解中。（陳順禎攝）

不介意被拍親密舉動

被影到咁親密怕唔怕影響形象？陳熙蕊表示：「暫時都冇。（怕唔怕人話你隨便？）我覺得朋友之間擁抱一下，咁樣Say 個Goodbye其實都好正常嘅一件事嚟嘅，希望大家留意我作品。（擔唔擔心對方多女埋身？）其實我真係冇諗咁多感情上面嘅嘢，都係想專注返工作啊。」