TVB收視｜《臥底嬌娃》回升　《Grand住享樂人生》流失9萬觀眾

無綫公布上周（16日至22日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高22點（142萬觀眾）踞收視榜首位，比上周最高收視21.5點（139萬觀眾），上升了0.5點。

《東張西望》跨平台直播收視最高22點（142萬觀眾）踞收視榜首位。(節目截圖)

劇集方面，處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視18.4點（118萬觀眾），比上周最高收視18.5點（119萬觀眾），下跌了0.1點；馬貫東、張曦雯、陳瀅、羅毓儀主演《臥底嬌娃》最高收視17.8點（115萬觀眾），比上周最高收視17.2點（111萬觀眾），上升了0.6點；外購劇《機智女法醫2》最高收視13.6點（88觀眾），比上周最高收視13.4點（86萬觀眾），上升了0.2點。

《愛‧回家之開心速遞》最高收視18.4點。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

由黎耀祥、曹永廉、蕭正楠、吳若希、戴祖儀、丁子朗主持全新旅遊節目《他們的澳洲駕期》上周首播，最高收視11.5點（74萬觀眾），比上周同期節目《攻你上大學》最高收視11.4點（73萬觀眾），上升了0.1點。

《他們的澳洲駕期》上周首播，最高收視11.5點（74萬觀眾）。(陳順禎 攝)

周六晚高海寧主持《Grand住享樂人生》，首集請來陳曉華、堪輿學家蘇民峰擔任嘉賓，一起吃喝玩樂開名車飲靚酒，最高收視15.8點（102萬觀眾），比上周同期節目《香港系列之細間始終你好》最高收視17.3點（111萬觀眾），下跌了1.5點；特備節目《博愛歡樂傳萬家》最高收視13.7點（88萬觀眾），比上周同期節目《唱錢》最高收視14.6點（94萬觀眾），下跌了0.7點。

高海寧主持《Grand住享樂人生》，首集請來陳曉華、堪輿學家蘇民峰擔任嘉賓，一起吃喝玩樂開名車飲靚酒，最高收視15.8點（102萬觀眾）。(公關提供)

周日晚車婉婉、鄭衍峰主持《中年好聲音4》最高收視19.5點（125萬觀眾），比上周最高收視18.7點（120萬觀眾），上升了0.8點；《一周星星》最高收視14.4點（93萬觀眾），比上周最高收視14.6點（94萬觀眾），下跌了0.2點。