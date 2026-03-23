佘詩曼《正義女神》內地播放破1.4億 勢如破竹登熱度第一

「視后」佘詩曼再憑新劇掀起追劇熱潮！新作《正義女神》目前尚未在翡翠台播出，上星期率先於內地平台上線，開播後在社交平台洗版，不少網民更認為不論劇集節奏抑或阿佘表現，更勝《新聞女王2》，難怪內地網絡平台播放不久，已極速破1.4億次，更強勢登上實時熱度榜第一位，人氣爆燈。

佘詩曼又出新劇。（IG圖片）

阿佘演法官氣場沉穩見層次

劇中佘詩曼首度飾演高等法院暫委法官言惠知，演繹方式與《新聞女王》系列截然不同。阿佘之前演繹的Man姐快嘴鋒利、氣場全開，今次氣質卻轉為沉著內斂、以眼神與微表情傳達角色內心掙扎，獲不少觀眾讚賞表現更見層次。

佘詩曼早前於微博分享演出心得，表示言惠知大部分時間均「坐在法庭上，看、聽、想、查」。為求深入演繹角色，她特意為角色開拍前親赴法庭旁聽，務求貼近法官日常與審案節奏。

阿佘演法官。（劇照）

頭十集播出好評如潮

劇集開播後節奏明快，法庭對峙場面連場，隨著故事發展，頭十集節奏明快、法庭攻防高潮迭起，不少內地觀眾留言表示「佘詩曼的法官演繹好壓抑卻令人動容」、「看佘詩曼劇集永遠都不會被騙」、「對面是孩子，她卻要判決，這種張力太強」。更有不少影迷更笑言此劇「不是年尾播出太浪費」。

隨着熱度持續升溫，《正義女神》勢成佘詩曼繼《新聞女王》之後又一話題代表作，亦再次證明高質素的港劇，號召力依然強勁。

阿佘好靚！（劇照）

阿佘。（劇照）