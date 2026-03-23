吳幸美與老公拍拖1年多認定是「Mr Right」：善良老實、三觀一致

TVB「東張女神」吳幸美今日（23日）在社交平台無預警下宣布與老公Sammy步入婚姻禮堂，她分享了多張「sweet爆」的婚禮照片，並寫下甜蜜宣言：「相愛、相依、相守、直到白頭。」二人攜手正式揭開新的一章，她接受TVB娛樂新聞台訪問時，以八字形容新婚老公：「善良老實、三觀一致」，她指一開始認為老公時就已經認定對方是「Mr Right」，並希望與對方廝守終身。

吳幸美今日在社交平台無預警下宣布與老公Sammy步入婚姻禮堂。（IG@吳幸美）

吳幸美分享了多張「sweet爆」的婚禮照片。（IG@吳幸美）

吳幸美同老公好sweet。（IG@吳幸美）

吳幸美對老公有讚冇彈

吳幸美訪問中對老公有讚冇彈，表示和對方拍拖1年多就已經認定對方決定結婚，更希望一起組建家庭。除了認為老公善良老實外，她覺得與老公都甚有緣份，但她因為老公是圈外人，所以婚禮低調地舉行。吳幸美的婚禮在一戶外天台舉行，現場除了有以粉色和白色鮮花的拱門外又可以俯瞰城景，既浪漫又典雅。二人在一眾親友的見證下交換戒指及簽署婚書，完成後甜蜜親吻，簡直羨煞旁人。

吳幸美訪問中對老公有讚冇彈。（IG@吳幸美）

吳幸美的婚禮在一戶外天台舉行。（IG@吳幸美）

二人在一眾親友的見證下交換戒指及簽署婚書。（IG@吳幸美）

二人在一眾親友的見證下交換戒指及簽署婚書。（IG@吳幸美）

吳幸美入行23年只談過一次戀愛

吳幸美入行23年，一直都以事業為重，每星期工作足七天。原來因為她是家中獨女，為分擔家計便一直工作鮮有應酬。她亦曾在訪問中指「入行後只談過一次戀愛」，今日她迎來新的身份，網民都紛紛送上祝福，她亦表示「未來將以全新人妻身份主持《東張》」，並承諾繼續努力工作。

吳幸美入行23年只談過一次戀愛。（IG@吳幸美）

吳幸美拍拖1年多認定對方是「Mr Right」。（IG@吳幸美）