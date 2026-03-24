袁潔瑩臉頰凹陷四肢纖幼欣賞演唱會　再次引起網民關心健康情況

現年56歲的袁潔瑩在15歲時便被黃百鳴發掘，因《開心鬼》系列電影一炮而紅，成為當年不少少男心目中的青春女神。之後她的演藝事業便如日中天，曾與周星馳合作《鹿鼎記》中的「大雙兒」一角，憑藉高顏值和細膩演技備受好評。然而，1994年她因患上厭食症一度體重跌至75磅，不得不中斷演藝事業，經過多年的休養和治療才逐步康復。早前她於社交平台分享欣賞孫燕姿演唱會片段，見到她身形消瘦加上臉頰凹陷，令不少網民都擔心她的身體健康情況。

「開心少女組」陳加玲（左起）、羅明珠、柏安妮同埋袁潔瑩合唱片段重現螢光幕，引爆網友集體回憶。

袁潔瑩15歲時由黃百鳴發掘入行，第一代「開心少女組」成員，90至2000年代在影、視兩邊都十分活躍，在TVB更多次擔任劇集女主角，2000年代中期開始淡出幕前，生活低調。

袁潔瑩欣賞孫燕姿演唱會片段，見到她身形消瘦加上臉頰凹陷，令不少網民都擔心她的身體健康情況。(影片截圖)

袁潔瑩逐漸淡出幕前

近年，袁潔瑩逐漸淡出幕前並處於半退休狀態。2021年，她公開曾因情緒不穩被診斷出焦慮症及人群恐懼症，並接受治療。儘管如此，她在社交平台上偶爾與粉絲互動及分享生活點滴。去年她罕有地分享出道40周年的慶祝派對片段，片中她精神飽滿及氣色良好，明顯已逐漸恢復。

袁潔瑩激罕反擊曬新相。（抖音照片）

較早前袁潔瑩在抖音平台分享近照，卻被傳媒批評最新狀態雙頰凹陷。（抖音照片）

袁潔瑩再次引起網民對其健康的擔憂

然而，近日袁潔瑩分享自己前往觀看孫燕姿演唱會的影片，她一臉興奮表示：「今天我們去看孫燕姿演唱會！」片段中的她身穿格紋襯衫、戴著帽子，雖然神采飛揚，但臉頰凹陷、四肢纖幼，再次引起網民對其健康的擔憂。由於身形消瘦，網民留言表示關心：「瘦得讓人心痛」，希望他們心中的女神能多多保重健康。

袁潔瑩瘦得好緊要。(影片截圖)