袁潔瑩臉頰凹陷四肢纖幼欣賞演唱會 再次引起網民關心健康情況
撰文：胡凱欣
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現年56歲的袁潔瑩在15歲時便被黃百鳴發掘，因《開心鬼》系列電影一炮而紅，成為當年不少少男心目中的青春女神。之後她的演藝事業便如日中天，曾與周星馳合作《鹿鼎記》中的「大雙兒」一角，憑藉高顏值和細膩演技備受好評。然而，1994年她因患上厭食症一度體重跌至75磅，不得不中斷演藝事業，經過多年的休養和治療才逐步康復。早前她於社交平台分享欣賞孫燕姿演唱會片段，見到她身形消瘦加上臉頰凹陷，令不少網民都擔心她的身體健康情況。
袁潔瑩逐漸淡出幕前
近年，袁潔瑩逐漸淡出幕前並處於半退休狀態。2021年，她公開曾因情緒不穩被診斷出焦慮症及人群恐懼症，並接受治療。儘管如此，她在社交平台上偶爾與粉絲互動及分享生活點滴。去年她罕有地分享出道40周年的慶祝派對片段，片中她精神飽滿及氣色良好，明顯已逐漸恢復。
袁潔瑩再次引起網民對其健康的擔憂
然而，近日袁潔瑩分享自己前往觀看孫燕姿演唱會的影片，她一臉興奮表示：「今天我們去看孫燕姿演唱會！」片段中的她身穿格紋襯衫、戴著帽子，雖然神采飛揚，但臉頰凹陷、四肢纖幼，再次引起網民對其健康的擔憂。由於身形消瘦，網民留言表示關心：「瘦得讓人心痛」，希望他們心中的女神能多多保重健康。