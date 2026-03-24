他們的澳洲駕期｜攝影師邪惡角度影戴祖儀身材　丁子朗露強勁腹肌

TVB最新的綜藝節目《他們的澳洲駕期》昨晚（23日）播出丁子朗、吳若希及戴祖儀的部分，他們三人是去夏天的澳洲，所以泳裝一定少不了。節目開始，已經是他們三人在泳池邊嬉戲，吳若希在說出選擇去澳洲的原因時，丁子朗及戴祖儀在後面瘋狂玩水槍，穿著三點式泳衣的戴祖儀突然衝向鏡頭表示：「好驚啊！」相反吳若希就沒有穿泳衣出鏡，馬上比戴祖儀遜色不少。

丁子朗及戴祖儀在後面瘋狂玩水槍。(《他們的澳洲駕期》截圖)

丁子朗、吳若希及戴祖儀去夏天的澳洲，所以泳裝一定少不了。(《他們的澳洲駕期》截圖)

戴祖儀三點式成功搶鏡

相信節目組都知道大家想看什麼，攝影師在拿捏鏡頭時，絕對拍到不少大家都喜歡的畫面。戴祖儀一出場就已經是穿三點式泳衣在泳池邊享受飲料，畫面極唯美，再加一個「高炒」角度，認真不得了。作為「長腿女神」的戴祖儀亦不忘大曬長腿，戴祖儀還要輕撫自己的長腿，簡直誘惑到極點。

攝影師在拿捏鏡頭時，絕對拍到不少大家都喜歡的畫面。(《他們的澳洲駕期》截圖)

戴祖儀一出場就已經是穿三點式泳衣在泳池邊享受飲料，畫面極唯美。(《他們的澳洲駕期》截圖)

戴祖儀好sexy。(《他們的澳洲駕期》截圖)

戴祖儀大方曬身材。(《他們的澳洲駕期》截圖)

吳若希就沒有穿泳衣出鏡，馬上比戴祖儀遜色不少。(《他們的澳洲駕期》截圖)

作為「長腿女神」的戴祖儀亦不忘大曬長腿。(《他們的澳洲駕期》截圖)

戴祖儀還要輕撫自己的長腿，簡直誘惑到極點。(《他們的澳洲駕期》截圖)

攝影師的邪惡角度

除了戴祖儀外，節目組亦照顧到不同層面的觀眾，攝影師在拍丁子朗時亦由下而上，從腹肌開始拍攝，視角極度邪惡。節目組確保大家都看到丁子朗的每一吋肌肉，他曾經在訪問中提及每次脫衣服都要禁吃固體食物數天，今次未知他又禁吃固體食物多少天。當然節目中還有不少的吸睛位，但一定是泳裝最成功吸睛及引起熱話。

戴祖儀喺後面冇眼睇。(《他們的澳洲駕期》截圖)

節目組亦照顧到不同層面的觀眾。(《他們的澳洲駕期》截圖)

攝影師在拍丁子朗時亦由下而上。(《他們的澳洲駕期》截圖)

攝影師從腹肌開始拍攝，視角極度邪惡。(《他們的澳洲駕期》截圖)

節目組確保大家都看到丁子朗的每一吋肌肉。(《他們的澳洲駕期》截圖)