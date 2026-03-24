古天樂一如既往風趣幽默　回應有關易角問題直言：唔好兜圈啦

日前（20日）古天樂、談善言及倪晨曦現身尖沙咀參加名店活動，吸引了不少媒體和粉絲的關注。古天樂一如既往風趣幽默，他笑言自己不僅走在潮流尖端，更是「尖啄」，極具個性。

古天樂一如既往風趣幽默。（《尋秦記》微博圖片）

古天樂於《寒戰1994》飾演特首一角

近期電影業活動頻頻，古天樂坦言自己試過一天跑了四場，包括參與香港影視娛樂博覽。古天樂加盟新片《寒戰1994》，他於片中飾演特首一角，對於角色造型，有網民笑稱他的鬍鬚造型與與前財爺曾俊華及薯片logo相似，他則幽默回應：「我都覺得幾似。」他更指：平時我喺屋企冇嘢做，我都係着到咁樣，黐埋pat鬚行嚟行去！我好鍾意，完全無意見！」此外，他還對導演梁樂民形容的「搞搞個頭」表現出幽默的好奇，並打趣稱也許是導演比較沒信心：「係佢冇信心咋嘛？」

古天樂話自己同薯片LOGO都似！（葉志明 攝）

古天樂親口確認演員陣容已經敲定

對於近日成為熱話的電影《九龍城寨》終章的卡司問題，有指因為中日關係緊張而換走木村拓哉，由吳彥祖頂上。古天樂則親口確認演員陣容已經敲定：「係啊，係定晒案。」並坦言目前拍攝尚未啟動。談及與吳彥祖是否有對手戲，他神秘帶過：「等開鏡嗰日自然會有公布。」對於一再被問到曾傳易角一事時，他以一貫的風趣來回應記者提問，甚至調侃對方：「唔好兜圈啦」，幽默感十足。

古天樂親口確認演員陣容已經敲定。(資料圖片)

古天樂對混血肥仔冇回應

至於被問及有否與近期鬧得沸沸揚揚的YouTuber混血肥仔有聯絡時，古天樂則婉拒了回答，只表示：「冇回應」。

古天樂被問與混血肥仔有沒有聯絡。(影片截圖)