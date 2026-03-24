陳潔儀現身廣州竟被誤認視后密友　53歲凍齡狀態驚人獲讚唔識老

現年53歲的新加坡歌手陳潔儀，當年憑一曲《心痛》走紅，並獲張學友的賞識參與音樂劇《雪狼湖》演出，有「新加坡國寶級女歌手」美譽。不過在年輕時，陳潔儀因瘋狂工作而令體力透支暈低兩次，甚至試過三次聲帶生繭，最後決定在2004年暫別歌壇讀書進修。近年陳潔儀主力演出音樂劇及專注享受生活，最近，她隨音樂劇《雄獅少年》到廣州進行演出，在慶功宴上被野生捕獲，零濾鏡下凍齡狀態令網民大感震驚，紛紛激讚：「救命她好漂亮！」

陳潔儀雖然年過半百，但皮膚依然非常緊緻。（小紅書@Kit陳潔儀）

陳潔儀稍後將開展巡迴演唱會。（小紅書@Kit陳潔儀）

陳潔儀近日隨音樂劇《雄獅少年》到廣州舉行6場演出。（小紅書@Kit陳潔儀）

狀態大勇 網民驚嘆：返老還童

近日，陳潔儀隨音樂劇《雄獅少年》到廣州舉行6場演出，結束後，台前幕後在廣州塔一間餐廳舉行慶功宴，期間陳潔儀被網民野生捕獲。從相中可見，陳潔儀保養得宜，她盤起頭髮，留著減齡的齊蔭瀏海，身穿一件深色牛仔外套，打扮簡約又不失星味。雖然身形看起來消瘦了一點，但皮膚依然緊緻光滑，神采奕奕，一點都不像年過半百，狀態非常好。席間陳潔儀與同劇演員阿佐鄭君熾有講有笑，心情大靚。

陳潔儀出席音樂劇《雄獅少年》慶功宴時，被野生捕獲。（小紅書截圖）

陳潔儀與同劇演員阿佐鄭君熾有講有笑，心情非常不俗。（小紅書截圖）

不少網民看到片段後，都被陳潔儀的狀態驚艷，紛紛留言：「救命她好漂亮」、「好小的臉」、「原相機隨便拍都這麼美」、「好靚啊」、「佢真係唔會老咁」、「真睇唔出年紀喔」、「她好像有點返老還童」；甚至有忠實粉絲誇張表示：「這個視頻的退出鍵在哪？陳潔儀就這樣攝我心魂。」另外也有網民掛住其動人歌聲：「她唱歌太好聽了」、「很喜歡她的聲音」。

網民指陳潔儀依然咁靚。（小紅書截圖）

演出結束後依然在交流。（小紅書截圖）

被誤認「好姊妹」鄧萃雯 曾傳斷背情惹熱議

有趣的是，留言區中竟有網民認錯陳潔儀是鄧箤雯：「不是鄧箤雯嗎？」、「確實很像」。事實上，陳潔儀與鄧萃雯私交甚篤，甚至曾因一張合照傳出「斷背」緋聞。陳潔儀過去曾有過一段5年的婚姻，回復單身後，突然與鄧萃雯因一張合照被爆出「斷背情」，鄧萃雯曾說：「我實在好奇，為甚麼兩個一向低調的人，只是訴說很開心交到一個知己密友，而且相處之後發現更多的喜愛和欣賞，居然會變成另類聯想呢？」陳潔儀亦說：「請别這樣，我們的『太后氣場』已經讓很多男士不敢追求我們，你們再這樣鬧，我們兩姐妹可真得坐冷板凳了！」

陳潔儀與閨密鄧萃雯去了旅行，分享了錫雯女面珠的照片後，驚人傳出兩人發展斷背情。（微博圖片）