愛回家｜細力秦啟維離巢後進軍內地　赴武漢拍短劇兼開班：酬勞OK

現年54歲、先後效力過亞視（ATV）及無綫（TVB）的資深演員秦啟維，去年12月宣布離巢，正式結束與TVB長達10年的賓主關係。他早年憑處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演速龍司機「細力」一角成功入屋，深受觀眾喜愛。近日，有網民發現秦啟維身處武漢，更在一間專門拍攝短劇的公司內打卡，疑似進軍近年極具潛力的內地短劇市場！對此，秦啟維向《香港01》回應最新動向，更透露正在籌備新大計。



秦啟維獲知名製作公司邀請參與短劇拍攝外，另一項重頭工作是開設演戲工作坊。（IG/@waiwai223）

秦啟維進軍短劇界。（受訪者提供）

獲知名製作公司邀請 兼任演戲導師

秦啟維向《香港01》證實，今次武漢之行是應當地一間出名的短劇製作公司邀請。除了親身參與短劇拍攝外，另一項重頭工作是開設演戲工作坊。作為香港演藝學院畢業生，秦啟維將自己多年的電視台實戰經驗傾囊相授：「我同當地有興趣加入短劇行業嘅同學仔分享演戲心得，用我喺演藝學院畢業嘅戲劇知識，以及從事多年電視劇嘅技巧同經驗，用最短嘅時間讓他們明白點樣應付短劇嘅密集式拍攝模式。」他坦言，希望藉此機會多接觸香港以外的影視製作及教育工作。

秦啟維過往拍過不少劇集，經驗豐富。（IG/@waiwai223）

內地短劇發展火紅 讚嘆AI技術衝擊

近年內地短劇市場迎來爆發式增長，問到今次北上發展的待遇，秦啟維笑言：「今次去武漢薪酬都OK啦！」除了講求演技，他亦提到科技對影視圈的衝擊，並與當地團隊交流了AI技術的發展。他指出：「畢竟呢一兩年短劇喺內地甚至好多唔同地區都好火紅，好似啱啱新年過後，就有用AI製成嘅短片大受歡迎，見到內地短劇行業已經有大轉變！未來佢哋嘅短劇，利用科技可以適應好多唔同嘅可能性而即時作出轉變，呢點都係今次我喺武漢學習到好大嘅嘢。」

秦啟維與當地團隊交流了AI技術的發展。（受訪者提供）

秦啟維深受歡迎。（受訪者提供）

夥拍演藝同學 積極籌備Podcast頻道

雖然離開了效力10年的TVB，但秦啟維對演藝事業的熱誠絲毫未減。談及未來發展，他表示依然心繫幕前與幕後：「當然希望可以喺香港、國內外唔同地方有多啲演出機會，亦想從事戲劇教育工作，希望用我喺兩間電視台做過好長時間嘅經驗，分享俾有意從事演藝嘅朋友。」此外，他向記者透露已有新搞作：「而家已經積極籌備自己嘅Podcast channel，合作嘅班底都係我嘅演藝學院同學！」實行多線發展，迎接演藝生涯的新篇章。

秦啟維正積極籌備Podcast頻道。（受訪者提供）

秦啟維對演藝事業的熱誠絲毫未減。（受訪者提供）

秦啟維先後效力過亞視（ATV）及無綫（TVB）。（IG/@waiwai223）

秦啟維先後效力過亞視（ATV）及無綫（TVB）。（IG/@waiwai223）