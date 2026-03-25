陳敏之為傭工慶生曬全家福素顏狀態被讚無變過　丈夫外貌無辜中槍

現年47歲的「索腿天后」陳敏之，近年在戲劇方面大幅減產，將事業重心轉移至直播帶貨及自家美容生意，騰出更多時間陪伴丈夫雷偉信和仔仔雷子樂。而陳敏之原來除了是一位好老婆、好媽媽外，還是一位好雇主，近日她於社交平台大晒為家中工人姐姐慶祝生日的溫馨照，沒想到比起太太的凍齡美貌，雷偉信的樣貌竟意外成為網民的討論焦點。

陳敏之近年幾乎一年只拍一部劇，產量極少。（IG@sharonchanmanchi）

陳敏之擁43吋長腿，是圈中公認的「索腿天后」。（IG@sharonchanmanchi）

陳敏之泳裝無得輸！（IG@sharonchanmanchi）

陳敏之同老公雷偉信結婚逾十年依然恩愛。（IG@sharonchanmanchi）

視工人姐姐如家人

陳敏之近日在社交平台曬出多張為屋企工人姐姐慶生的照片，並感性寫道：「𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑩𝒊𝒓𝒕𝒉𝒅𝒂𝒚 𝑫𝒆𝒂𝒓 𝑨𝒉 𝒁𝒐 🎂❤️眨吓眼..已經同妳慶祝咗第9個生日。我哋當妳係家人..家中不能缺少的人。祝福妳每日都開心快樂！最緊要身體健健康康！繼續陪子樂長大😛✌️感謝妳的好🫂𝑾𝒆 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖」相中可見，陳敏之除了為工人姐姐準備了精美蛋糕，更向對方送上兩封大利是，可見大家關係融洽。網民紛紛大讚：「真暖心」、「好溫馨啊」。

陳敏之為屋企工人姐姐慶生。（IG@sharonchanmanchi）

陳敏之無懼素顏示人。（IG@sharonchanmanchi）

47歲敏之素顏驚艷 老公外貌意外成箭靶

不過也有網民將焦點放了在陳敏之及其丈夫雷偉信的外貌對比上。47歲的陳敏之以全素顏示人，雖然在零化妝下膚色略顯偏黃，但皮膚依然緊緻有光澤，凍齡狀態驚人，獲網民激讚：「陳敏之完全無變咁」；相反，負責「揸機」的雷偉信卻慘成網民「箭靶」，被狠批外貌略顯老態，甚至有人毫不留情直指：「他老公看着60幾」、「點解佢老公看上去咁老」；不過亦有理性網民認為雷偉信只是眼紋較明顯，頭髮依然烏黑，狀態並非所指的誇張：「陳敏之都47囉，佢老公50幾咁嘅樣都正常啊」、「沒有吧，像50多」，認為圈外人來說這狀態算不俗。

陳敏之視工人姐姐為家庭成員。（IG@sharonchanmanchi）

陳敏之除了好老婆、好媽媽外，還是好雇主。（IG@sharonchanmanchi）

陳敏之與老公雷偉信於2014年結婚，當年雷偉信豪花7位數在峇里的白色小教堂大搞婚禮，更送上估計約5卡重的巨型鑽石婚戒，包辦親友食宿機票。婚後兩人育有一子雷子樂，一家三口生活溫馨融洽。而結婚陳敏之與雷偉信即使今年踏入結婚12年，但依然非常恩愛，是圈中模範家庭。

陳敏之分享全家福，老公外面意外被攻擊。（IG@sharonchanmanchi）

網民留言。（小紅書截圖）