鄧兆尊爆「冇運行」女星太串遭燈光師報復打「陰陽面」：兩個樣嚟

現年59歲的鄧兆尊近年主持網台節目《娛樂好好玩》，不時在節目爆料，盡抒己見。身為已故新馬司曾（鄧永祥）的兒子，鄧兆尊擁三位女友，每年一房給5、60萬家用，所繼承的遺產數字亦是外界焦點。鄧兆尊日前上網台節目《SpotiTalk》訪問，大方承認試過「多人運動」，更笑言是「意外嚟！」

吳家樂、鄧兆尊、江美儀主持的網上節目《娛樂好好玩》，時常爆料。(節目截圖)

鄧兆尊承認玩過「多人運動」

鄧兆尊在訪問中被問到有沒有「多人運動」過，鄧兆尊落落大方承認：「梗係有啦！點會冇！」鄧兆尊指這條問題沒有人問過他，他續說：「乜嘢都見過、試過，所以而家個人冇乜特別。」問到當初為何會嘗試，鄧兆尊指是意外，隨即與主持爆笑起來。鄧兆尊憶述：「有人玩緊啲運動，我哋喺隔籬房，啲人話『你睇睇佢得未，喂哇鬼叫嘈喧巴閉，會唔會搞出事？』我望一望，之後話『冇事呀！』轉頭俾人扯咗入去，扯咗入去就試吓啦！嘩！好忙呀，完全係冇乜興趣，一啲都唔Enjoy。」鄧兆尊又謂不怕講給人聽，並勸主持不要試。

鄧兆尊三位女友， Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）、Claire（上排左三）相處融洽，不過Claire位置已被陳小姐頂上。（微博圖片）

鄧兆尊帶埋大婆Carman出席細妹鄧翠玉的貓狗服務中心開張活動。（小紅書）

鄧兆尊的女友陳小姐，兆尊曾帶她上節目受訪。（資料圖片）

鄧兆尊女友陳小姐。（網絡圖片）

鄧兆尊爆拍有獎品綜藝節目無騷錢

鄧兆尊作為《獎門人》常客，他透露與洪天明時常出現在第一集，「因為頭一集嘅Game未有人玩過，有陣時有啲Game，如跑步、食嘢、飲嘢，有一定危險性喺度，我哋就去試吓啲Game有幾危險。」之後兩人會與節目組開會至半夜4點多，商討哪裏需要改善。鄧兆尊亦指所有涉及有獎品的綜藝節目都沒有出騷錢，除了主持，他透露節目中有長輩說服他「畀機會你」，故才參與節目，他笑謂：「我同洪天明比較蝕底啲！」

鄧兆尊在《獎門人》食壽司！（TVB截圖）

鄧兆尊爆有女星太串遭燈光師打「陰陽面」

鄧兆尊拍攝前已獲提醒節目要帶給人開心，而非爭獎。他形容自己在節目中是「氣氛組」，「要做啲蝦碌嘢先會笑，好易成功你唔會笑！」跌倒等也是他特意做出的節目效果。獎品方面，他指，即使送10萬蚊鑽石頸鏈都未必戴，「送畀個賓妹佢都嫌個款舊！」鄧兆尊指獎品多分送給台前幕後，或送人，「未出廠已冇咗三分一，台前幕後、燈光、音響，個個都派啲㗎嘛！個個都咁做，有啲同事問『畀啲我呀！』咁你唔畀咩？」他又指因大方派禮，交了許多幕後朋友。

鄧兆尊指有人出價1500萬包他3個月。(youtube截圖)

鄧兆尊試過一晚用幾個月人工去應酬，自此之後就拒絕應酬文化。（YouTube@3寶channel）

鄧兆尊透露，有燈光師不滿該藝人，會對該藝人打「陰陽面」報復。他憶述一次燈光師告訴他：「嗱！嗰條女好串嘅，打佢『陰陽面』俾你睇。」鄧兆尊續說：「嘩！打出嚟，真係兩個樣。（打完陰陽面個女仔應該冇乜運行！）本身個女仔都冇乜運行，你個人人緣問題。我同燈光師話：『算啦，放過佢啦！』佢話：『唔得，佢個人咁衰！』」

鄧兆尊指該女藝人看完回放沒有提出補救，又得罪幕後，故沒辦法挽救，他說：「佢自己唔覺嗰吓攞命，睇完Playback嗰吓都唔覺，咁你話咪係抵死。」鄧兆尊指會聽幕後話，又會幫幕後人員擔擔抬抬，難怪人緣極佳！

鄧兆尊上《SpotiTalk》爆玩過「多人運動」。（《SpotiTalk》節目截圖）

鄧兆尊有「現代韋小寶」稱號。（葉志明攝）