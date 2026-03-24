五月天明再登啟德開騷　過千「五迷」排隊等入場睇彩排

台灣天團五月天明天（25日）即將舉行《#5525+1 回到那一天》25週年巡迴演唱會香港站的頭場，雖然之前因為調場次而引起小風波，但仍無礙一眾「五迷」朝聖。今日（24日）下午兩時，啟德體育園售賣五月天應援周邊產品的店舖外，已出現長長人龍，場面墟冚。現場目測有近千人排隊，不少歌迷手持應援物，興奮地在「打卡位」拍照留念。有歌迷透露，人均消費達數千元，更有人一口氣購入多件限量紀念品，直言：「難得嚟到，想留低多啲回憶」。

五月天明天再登啟德開騷。（官方提供圖片）

不少歌迷手持應援物，興奮地在「打卡位」拍照留念。(公關提供)

雖然之前調場次而引起小風波。(公關提供)

都無阻「五迷」力撐。(公關提供)

過千「五迷」排隊等入場睇彩排

現場所見，人龍由店舖延伸至街角，秩序大致良好。歌迷之間不時互相交流收藏心得，氣氛熱鬧。有歌迷受訪時表示，雖然早前主辦方取消原定3月24日的一場演出，一度感到失望，但相信五月天及大會背後有難處：「佢哋一定係有原因先會咁做，我哋作為歌迷係絕對體諒及包容。」該名歌迷續指，大會已全數退回門票款項，令她沒有捐失：「反正我哋都預咗睇幾場，索性用呢幾日留喺香港玩吓，當係一個小假期。」更令她驚喜的是，大會其後宣布加開免費彩排場次，讓受影響歌迷有機會親身見證舞台背後的準備過程：「收到消息嗰晚，我真係開心到瞓唔着！」她笑言，這份意外驚喜令她對大會的處理手法改觀，更感謝阿信及五月天對歌迷的重視。

過千「五迷」力撐限定站現長龍。(公關提供)

店內店外係「五迷」。(公關提供)

「五迷」相信五月天及大會背後有難處。(公關提供)

「五迷」滿意退款安排

至於退款安排，有歌迷透露，款項已全數用於購買3月29日及其他場次的門票：「我哋最後都買得返，仲可以睇多幾場，真係好開心。」一名獲朋友轉贈門票的歌迷表示，朋友因今日要上班未能到場，特意將票送給她：「佢話與其俾黃牛炒高價，不如送俾真正鍾意五月天嘅人。」她強調，「五迷」一向反對炒賣門票，早前曾有黃牛試圖高價收購綵排門票，但他們一致拒絕，「我哋寧願送俾朋友，都唔會助長黃牛。」對不少歌迷來說，今次旅程不單是一場演唱會，更是一場由波折轉為驚喜的珍貴回憶。

「五迷」滿意退款安排。(公關提供)

對不少歌迷來說，今次旅程不單是一場演唱會，更是一場由波折轉為驚喜的珍貴回憶。(公關提供)

好多打卡點。(公關提供)

「五迷」必定去打卡。(公關提供)

不論咩國家嘅粉絲都齊集啟德。(公關提供)

普遍「五迷」都好滿意。(公關提供)