三一萬能合｜反應好加開5場　麥沛東角色演男人最痛︰百感交集

舞台劇《三一萬能合》，由朱栢謙導演，麥沛東、岑珈其、凌文龍、何洛瑤（Sica）主演， 今日（24/3）舉行探班宣傳，並宣布加開5場，即日公開發售。獲得觀眾支持，幾位都非常興奮，要加緊排練去答謝觀眾。其中麥沛東近日就忙於練習一段長達4頁紙的獨白，希望可以感動觀眾。

舞台劇《三一萬能合》，宣布加開5場，即日公開發售。（葉志明 攝）

《三一萬能合》的故事，講述三名男子麥沛東、岑珈其、凌文龍，各有自己的煩惱，對自己人生的不滿，從而泛起「合體」的想法，將三人的優點結集，成就一次萬能合。而戲中，麥東會有一段長達4頁紙的獨白，近日已開始不停排練。「這段對白不單又長及多字，百感交集，更是自己學戲經驗的一次整理。雖然是一個大挑戰，但距離公演仲有時間，我有信心做到。」珈其也坦言基本上見到麥東排這段戲時，大家都會坐埋一邊睇，都會被他感動到。

舞台劇《三一萬能合》，宣布加開5場，即日公開發售。（葉志明 攝）

至於何洛瑤Sica，在劇中會一人分飾三角，包括幫手做手術的護士，以及演凌文龍的前度。問到這對過氣情侶可有親密場面，凌文龍立即說有身體接觸，而且在排練時已經扭親，可謂相當激烈。問到扭親上半身定下半身？Sica立即代答︰「都有！」而Sica另一個角色就未能透露住，珈其便爆少少︰「呢個角色同我有不少場口，初初知道Sica會演呢個角色，我都驚訝。」

劇中三位男主角，麥沛東、岑珈其、凌文龍，各自分別面對一些煩惱，包括矮、生濕疹以及男人最痛的脫髮，又正好是三位個人生活上的煩惱。岑珈其︰「點都會有少少個人感受，但主要係令大眾有共鳴，好多人都面對緊嘅煩惱，希望可以點解決。我最開心係個劇有不少搞笑元素，但當中都有不少反思，我哋每次排完戲都唔捨得走，會坐低傾下。」

麥沛東角色有脫髮問題，記招上就幫佢AI一個濃密版。（葉志明 攝）

麥沛東︰「基本上每日排練都在深化角色，早幾日仲傾緊個結局，暫時已經改到第12稿，大家都想精益求精。」凌文龍︰「其實個角色好貼近每個人，矮、濕疹、甩頭髮，都是用來做個幌子，去講世界上都有好多人要面對自己嘅痛苦，所以我哋在排練時就算有不少笑料，但其實各自都喊咗好多次，因為角色不單止笑中有淚，仲會係痛。而我哋最想演出時，喊嘅係觀眾。」

凌文龍希望該劇演出時，喊嘅係觀眾。（葉志明 攝）

凌文龍角色有矮的問題，記招上就賜予一對腳。（葉志明 攝）

《三一萬能合》門票現於POPTICKET公開發售 (點擊)

日期及時間︰

2026年4月10-12，14-16日｜8PM

2026年4月11-12，18-19日｜3PM

地點︰香港藝術中心 壽臣劇院

票價： $888（堂座前排）、$688（堂座）、$488（樓座）