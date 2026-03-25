「最強小三」五索自揭整容真相　掀起假髮真實「鬼剃頭」情況任睇

35歲的鍾睿心（五索），有著「最強小三」的外號，自從她公開與已婚富豪馬清鏗的關係後，這一年來不僅高調分享與對方及其四名子女的「家庭生活」，事業上也開始有所發展。馬清鏗更在早前支持她公司的春茗活動。看似愛情事業兩得意的她，卻在昨日（23日）於社交平台自爆「整容」真相。

五索懶理馬生叫唔好影佢。(五索IG)

這一年來不僅高調分享與對方及其四名子女的「家庭生活」，事業上也開始有所發展。（公關提供）

五索自揭整容真相

五索透露去年11月與馬清鏗赴美國慶祝二人十周年時，因負面新聞纏身，心理壓力巨大，導致她情緒低落，甚至一度因情緒病而引致呼吸困難，需要入院治療。而揮之不去的情緒困擾，更進一步帶來健康問題。昨日貼出的影片中，她表示自己頭髮大幅脫落，以至於出現「鬼剃頭」的情況，影響外觀讓她相當苦惱。五索以輕快的語氣坦言：「最近有好多人問我，係咪換咗妝容或者整咗容？」但其實她近來最大的改變，是選擇戴起了假髮。她指脫髮問題的確「好困擾」，而禿髮的位置「真係遮唔到」，所以她選擇戴假髮。有了假髮後，她表示：「我終於可以重新做返一個靚女。」她一邊展示自己的假髮，一邊誠實地揭露禿頭的情況。

五索自揭整容真相。(ig@5kidsokma)

五索話自己帶了假髮。(ig@5kidsokma)

五索掀起假髮真實「鬼剃頭」情況任睇。(ig@5kidsokma)

五索掀起假髮真實「鬼剃頭」情況。(ig@5kidsokma)

五索以幽默態度面對

五索以幽默態度面對此事，但她對此問題並不避諱，甚至在留言中透露自己脫髮嚴重程度並不只有頭頂的部分，並呼籲網民：「快啲留言祝我早日康復啦！」

五索以幽默態度面對。(ig@5kidsokma)

五索對此問題並不避諱。(ig@5kidsokma)