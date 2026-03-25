魔音女團 ｜倪嘉雯突破齡界限成最大練習生：話我唔似30似20歲頭

無綫真人騷《魔音女團》經過連日激烈海選，日前終於揭盅16位成功脫穎而出的練習生單名，正式展開出道之路。節目自開播以來話題不斷，吸引不少具潛力的新面孔報名參加，而名單一公布即成為網上熱議焦點。

倪嘉雯接受一連串特訓。（葉志明攝）

倪嘉雯成功晉級成練習生

當中最受矚目的，莫過於倪嘉雯，她憑著亮眼的外形與穩定的舞台表現成功入圍，成為16強之一。倪嘉雯昨日（24日）現身將軍澳電視城，與其他練習生一同接受集訓，展開密集式歌舞訓練及團體合作課程。

倪嘉雯成功晉級成練習生。（葉志明攝）

自爆唱歌最弱 靠努力補救

她接受《香港01》訪問時表示：「其實最弱係唱歌，佢哋都成日話我用喉嚨聲，同埋點解我成日都人話雞仔聲，係因為我成日都用喉嚨聲。但其實佢哋有教我哋一啲嘅捷徑，出到嚟都係見得吓人咁樣囉咯。」

自爆唱歌最弱 靠努力補救。（葉志明攝）

拒讓年齡成障礙

被問到相比其他練習生自己年齡較大？倪嘉雯表示：「咁呢個一定啦，我知㗎，今年我都30歲。不過講真，尋日同啲女仔私底下有傾過，佢哋都話我唔似30歲似20歲頭，聽到勁開心。（年紀係一個障礙？）我覺得唔係一個障礙，我覺得我體力上要跟到，雖然噚日我哋跳咗兩個鐘流晒汗，但係我又唔會話特別攰過人，我覺得呢一樣嘢都唔係好限制我，同埋我成日都覺得我似20幾歲嘅心境，加上外表唔似30歲咪得囉。」