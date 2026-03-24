五月天啟德個唱二萬歌迷見證彩排專場　阿信兌現承諾加唱一小時

五月天原定於24日在啓德舉行的演唱會因故取消，令一眾五迷大感失落。然而，樂團今日（24日）以一場獨一無二的「彩排專場」溫暖回饋歌迷，邀請受影響場次近二萬觀眾入場，觀看原定為40分鐘的彩排。豈料，五位團員與歌迷玩得太盡興，最終唱足一個多小時，合共演繹八首經典歌曲，將彩排現場變身成為一場充滿歡笑與感動的限定演出。

五位團員與歌迷玩得太盡興，最終唱足一個多小時。(公關提供)

樂團今日（24日）以一場獨一無二的「彩排專場」溫暖回饋歌迷。(公關提供)

五月天今日進行彩排。(公關提供)

獨家彩排招待 啟德歌聲震天

彩排開始，當阿信的聲音響起，全場近二萬人隨即爆發出震天動地的叫聲歡呼聲。歌單包括《OAOA》、《一顆蘋果》、《離開地球表面》，《戀愛ing》加節奏挑戰環節，讓現場氣氛持續升溫。此外，《傷心的人別聽慢歌》、《你是唯一》、《頑固》與《笑忘歌》亦一一奉上，每一首都引發全場大合唱，聲浪響徹啟德夜空。

五月天彩排特別場。(公關提供)

獨家彩排招待 啓德歌聲震天。(公關提供)

粉絲對有符睇彩排感到滿意。(公關提供)

當阿信的聲音響起。(公關提供)

全場近二萬人隨即爆發出震天動地的叫聲歡呼聲。(公關提供)

開場面對台下滿滿的「觀眾」，阿信在台上忍不住開起玩笑，「畢竟是彩排，當然是有很多音響上面、樂器上面未調整好的地方。現場有沒有人在搞鬼？我們是五月天。」隨後他更假裝嚴肅地要求檢查全場觀眾的工作證，引得台下一片笑聲。

瑪莎。(公關提供)

阿信：「在二十五年中，你看過無數五月天演唱會，但你卻沒有看過五月天彩排是什麼樣子。歡迎大家來到五月天5525彩排現場。」石頭台上強調，他一向「彩排視同演出」，而瑪莎則坦率：「彩排其實很無聊，錯誤百出，細節被大家看光光，希望大家看到有趣的地方。」怪獸即時特別點名要大家留意「瑪莎的細節」。其他成員隨即加入調侃行列，一人一句笑指：「他只有一『節』，他只有一『節』，細細的，細節，看一下就過去……」令瑪莎只能無奈苦笑回應：「彩排也要開黃腔？」全場歌迷被逗得狂笑不止，氣氛歡樂無比。

雖然彩排但五月天都好似真係開演唱會咁。(公關提供)

瑪莎笑得好開心。(公關提供)

對於親身經歷這場「彩排專場」的歌迷而言，這絕對是難以忘懷的一夜。有歌迷激動地表示：「原本以為錯過了演唱會，沒想到換來更珍貴、更近距離的體驗！看著他們在台上輕鬆互動，一邊調整樂器一邊唱歌，那種真實感比正式演出更觸動人心。」

親身經歷這場「彩排專場」的歌迷而言，這絕對是難以忘懷的一夜。(公關提供)

五月天自己都好開心。(公關提供)

當全場一起高唱《頑固》與《笑忘歌》時，不少人更感動落淚。阿信深情說道：「這是獨一無二，不可多得的機會，非常感謝大家，5525彩排的陪伴，說好要還你們的歌，每一首都會還，那本來就是屬於你們的。跟著我大聲的唱， 直到永遠，準備好了嗎」，然後跟大家一起高唱 :《 頑固 +笑忘歌》

五月天跟大家一起高唱 :《 頑固 +笑忘歌》。(公關提供)

五月天連彩排都overrun。(公關提供)

阿信深情說道。(公關提供)

阿信表示這是獨一無二。(公關提供)

阿信對粉絲好好。(公關提供)

這場原定僅40分鐘的彩排，最終在歡聲笑語與歌聲中延長至一個多小時。五月天以最真誠、最沒有修飾的方式，兌現了對歌迷的承諾。沒有華麗的舞台特效，卻有著最純粹的感動；不是正式的演唱會，卻比任何一場演出都更顯珍貴。

月天以最真誠、最沒有修飾的方式，兌現了對歌迷的承諾。(公關提供)

沒有華麗的舞台特效，卻有著最純粹的感動；不是正式的演唱會，卻比任何一場演出都更顯珍貴。(公關提供)

這夜，啟德見證了五月天與歌迷之間牢不可破的情誼，也留下了屬於2025年「5525」限定的獨家回憶。正如阿信所言，這本來是「屬於你們的」，而五月天，再一次用行動證明，他們始終將歌迷放在心上。

啟德見證了五月天與歌迷之間牢不可破的情誼。(公關提供)