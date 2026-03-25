他們的澳洲駕期｜戴祖儀被後輩演員激到喊　遲到足3個月從沒道歉

TVB最新的綜藝節目《他們的澳洲駕期》昨晚（24日）繼續播出丁子朗、吳若希及戴祖儀的部分，今集他們三人到澳洲一個叫袋鼠角的地方野餐兼談心事。吳若希率先大爆最近回到公司都會遇到一個「後輩歌手」，但就表示這位歌手「每一次都唔同樣」。戴祖儀即搞笑指：「咁應該唔止歌手啦！」她馬上打圓場：「你每次見到祖儀，祖儀都瘦咗唔同咗樣。」丁子朗立即在旁取笑她：「咁都畀你兜到。」原來吳若希是指這位後輩歌手每次見到她打完招呼就變安靜了，並指他很想努力營業，但營業不了，看來這位後輩歌手還有很多東西要學。

《他們的澳洲駕期》昨晚（24日）繼續播出丁子朗、吳若希及戴祖儀的部分。(節目截圖)

戴祖儀大爆年輕演員遲到足3個月

戴祖儀則大爆與一位年輕演員同劇拍了三個月，但就受盡委屈。她表示拍劇等前輩很正常，等後輩就真的是受盡委屈，連吳若希都收過她的哭訴電話：「試過係去到拍攝尾聲嘅時候，我真係頂唔順喊！我真係覺得好唔開心，已經唔講到你有冇背熟劇本，淨係講最基本準時。我下下都要等兩三個鐘！我已經等咗佢三個月！」她表示自己如果遲到，一定會對大家說對不起，但是這位後輩演員竟然：「佢一對對唔住都冇！NG又NG 30幾40次！」單單是NG 30多次這個點，已經讓身旁的丁子朗雙眼直瞪，作為演員，一個鏡頭NG 30多次認真是誇張。吳若希在旁補充指這位後輩演員還要只有一句對白，都可以NG 30多次認真離譜。

戴祖儀受盡委屈。(節目截圖)

單單是NG 30多次這個點，已經讓身旁的丁子朗雙眼直瞪。(節目截圖)

戴祖儀被指冇禮貌

戴祖儀受傷的表示：「NG咁多次一句對唔住都冇同我講過，你話喊唔喊啊？仲要冇人鬧佢㗎喎！」戴祖儀即略帶嫌棄說：「啲crew話佢好得意！」說到興起時，她更自爆當年拍第一套劇集時，戴祖儀閃縮到化妝間化妝，她指因為當時不認識大家，所以自己躲在角落。最後當然是被罵了：「第二日畀人話我冇禮貌，唔識得主動打招呼，都會係咁樣經歷出嚟㗎！但依家嗰啲係完全冇㗎！」吳若希則表示：「要怪就怪個經理人啦，冇教到。」

戴祖儀當年被指冇禮貌。(節目截圖)

戴祖儀口中所說的「後輩演員」到底是誰

至於戴祖儀口中所說的「後輩演員」到底是誰，根據她提供的線索，這件事大約是發生在2022年尾以後。吳若希表示戴祖儀曾打電話向她哭訴過這件事，假設她們的交集點在拍攝《香港人在北京》後，她們才開始熟悉的話，就只剩下這幾部劇集《飛常日誌》、《法證先鋒VI：倖存者的救贖》、《刑偵12》、《新聞女王2》、《非常檢控觀》、《正義女神 Themsis》、《非份之罪》內的「後輩演員」。