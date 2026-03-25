家事法庭劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《家事法庭》陸劇又名我們與法庭的距離，改編自真實家事案件。有張啓敏作為編劇，謝東燊為執導，由龔俊、任敏領銜主演的一套以犯罪劇情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧家事法庭@Weibo

《家事法庭》電視劇情大綱

青年法官沈謝秩（龔俊 飾）出身法學世家，從刑事法庭調至家事法庭後，他嚴守法條判案，但是發現法律不能平衡親情，雖然他處斷案件冷面無私，卻始終斷不清人情冷暖。律師秦睿（任敏 飾）出身平凡，為弱勢發聲，堅持「先聽故事，再翻法條」的理念，她深入巷弄、貼近民間，用生活的溫度為冰冷的訴狀注入人情味。兩人連同舒靜（黃璐 飾）、胡艾溪（周楊洋 飾）等法律同伴，深入基層，一同協調親子衝突、處理婚姻糾紛等與百姓日常息息相關的民事案件。透過調解案件，法官們將法律原則與人文關懷互相配合，呈現當代司法工作者堅守初衷、傳遞法治溫度的職業操守，以溫暖現實主義的角度，勾勒出社會主義法治的人文關懷。

《家事法庭》播出時間｜最新追劇日曆

《家事法庭》電視劇幾時播? 《家事法庭》一共有30集，由CCTV-1 黃金檔、騰訊視頻、愛奇藝播放，會員首更4集，星期三至五每日更新2集。

《家事法庭》演員人物關係圖

待更新

《家事法庭》演員

龔俊 飾 沈謝秩

原本是刑庭精英法官，調任家事庭後保持理性與嚴謹；在貼近民生的案件中，他逐漸體會到司法的人情溫度

电视剧家事法庭@Weibo

任敏 飾 秦睿

率直爽朗的家事律師，同理心強，起初與沈謝秩理念不同，後來培養出默契，竭力維護當事人的合法權益

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黃璐 飾 舒靜

法官同伴

电视剧家事法庭@Weibo

韓雲雲 飾 余樂