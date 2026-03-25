丁子朗玩雀仔帥不過2秒落荒而逃　自爆入行後曾與大9歲姐姐成愛侶

TVB最新的綜藝節目《他們的澳洲駕期》昨晚（24日）繼續播出丁子朗、吳若希及戴祖儀的部分，他們三人去了與鸚鵡來個親密接觸，丁子朗率先表示自己對雀鳥非常喜愛：「我好鍾意雀仔！」但這句話一說完，有一隻鸚鵡飛到他的頭上，他立即發出「嘩嘩」聲兼瘋狂左右搖擺。他笑指：「我冇縮到！邊個鏡頭影到我縮啊？」吳若希向他表示「全世界最靚嘅雀喺你頭上」，之後他立即表示「兩秒」就擺出帥帥的甫士，但可惜，帥不過兩秒就打回原形。好友吳若希見到他不停躲避鸚鵡的情況便笑到不能自已，最後丁子朗更放下手中的盤落荒而逃。

丁子朗率先表示自己對雀鳥非常喜愛。(節目截圖)

有一隻鸚鵡飛到他的頭上，他立即發出「嘩嘩」聲兼瘋狂左右搖擺。(節目截圖)

丁子朗帥不過2秒。(節目截圖)

最後丁子朗更放下手中的盤落荒而逃。(節目截圖)

最後丁子朗更放下手中的盤落荒而逃。(節目截圖)

好友吳若希見到他不停躲避鸚鵡的情況便笑到不能自已。(節目截圖)

丁子朗自爆入行後曾與大9歲姐姐成愛侶

最後丁子朗、吳若希及戴祖儀去到布里斯本的Story Bridge下欣賞夜景。在這個靚景下吃飯，人自然會放鬆。戴祖儀自爆下載了澳洲的交友App，而吳若希及戴祖儀則輪流問丁子朗有沒有玩交友App，丁子朗直言沒有後更大方公開理想型。吳若希問他在年紀上有沒有要求，他自爆年青時偏愛「姐姐」：「我試過同我最大嘅，差9年囉！我覺得好神奇嗰個moment，我呢世都會記得。我嗰年就22 歲轉23歲生日，啱啱好佢就32，嗰一年用返嗰個蠟燭。」戴祖儀道出亮點，表示23歲的丁子朗已經入行，眾人隨即心照不宣，馬上停止爆料。到底是誰曾與丁子朗譜出戀曲？讓大家再看看丁子朗入行10年來的7位緋聞女友，可謂是「女神收割機」，與他傳緋聞的位位都是女神級。

丁子朗自爆入行後曾與大9歲姐姐成愛侶。(節目截圖)

丁子朗自爆年青時偏愛「姐姐」。(節目截圖)

丁子朗表示呢世都會記得。(節目截圖)

丁子朗入行後的緋聞女友：

郭柏妍

丁子朗與郭柏妍（Rosita）因合作劇集《下流上車族》飾演情侶而廣受關注。一直盛傳二人因戲生情，經常一同出席宣傳活動，互動頻密，疑似擦出愛火花。緋聞傳出後，二人並無刻意避忌，在公開場合的曖昧互動更引起外界對其戀情的揣測，不少人評論他們明目張膽放閃。

郭柏妍攬得丁子朗好實。(節目截圖)

丁子朗同郭柏妍被傳是情侶好耐。(葉志明 攝)

丁子朗甜撐郭柏妍。(葉志明 攝)

林宣妤

丁子朗在接受電台節目《星光背後》訪問時，提到自己曾與圈內人交往，但不願透露對方身份僅希望留揣測空間。他被詢及是否與曾傳出緋聞的華姐林宣妤時，他只是語帶保留地表示二人只是「很好很好的朋友」，並透露他們一班在外地長大、返港發展的朋友關係密切。丁子朗強調自己與林宣妤只是普通朋友，但又沒有正面否認相關傳聞，保持神秘感。

丁子朗與緋聞女友林宣妤。（片段截圖）

丁子朗認拍過三次拖，至於緋聞女友林宣妤，佢就話：「都係一個好朋友嘅階段，大家都係好好認識嘅！」（資料圖片）

戴祖儀

丁子朗與戴祖儀（Joey）在《青春不要臉》中飾演一對情侶，其中一場激情熱吻戲令外界揣測二人假戲真做。他們更被拍到在劇集宣傳活動後，丁子朗登上了戴祖儀的座駕短聚15分鐘，疑似令地下情曝光。不過，兩人事後迅速澄清，以長文解釋只是普通朋友，將緋聞輕輕帶過。

戴祖儀和丁子朗。（片段截圖）

丁子朗在劇中同戴祖儀有感情線。（陳順禎攝）

有指丁子朗同戴祖儀拍劇撻著。(劇照)

有指丁子朗同戴祖儀拍劇撻著。(劇照)

劉穎鏇

丁子朗與劉穎鏇（Tiffany）曾在《把關者們》和《青春不要臉》中兩次合作。他曾於宣傳活動上語出驚人地表示想在現實中成為劉穎鏇「隻兵」，不禁引起聯想。此外，由於雙方同為2016年港男和港姐亞軍，加上發展路徑相似，也令他們一度傳過緋聞。

丁子朗與劉穎鏇（Tiffany）曾在《把關者們》和《青春不要臉》中兩次合作。(劇照)

陳曉華

丁子朗與陳曉華（Hera）曾在《美麗戰場》中飾演情侶，因為劇中合作默契而成為好友。在一次網上節目中，陳曉華應邀給丁子朗打電話假裝求助，聲稱自己喝醉需要人載她回家。雖然丁子朗因工作無法親自幫忙，但他馬上找其他朋友協助，可見兩人關係相當友好。

丁子朗與陳曉華（Hera）曾在《美麗戰場》中飾演情侶。（IG圖片）

丁子朗與陳曉華（Hera）曾在《美麗戰場》中飾演情侶。（節目畫面）

湯洛雯

有指丁子朗曾情迷湯洛雯（Roxanne），他更自爆在圈外時已視湯洛雯為自己的女神，認為她外貌出眾。但由於湯洛雯身邊常有男性伴隨，他從未正式展開追求，只能將這份仰慕之情深藏於心，他強調女神只可遠觀而不可褻玩。直到現在，他表示每次與湯洛雯打招呼時仍會感到緊張甚至心跳加速。

有指丁子朗曾情迷湯洛雯（Roxanne）。（片段截圖）

丁子朗強調女神只可遠觀而不可褻玩。（片段截圖）

麥明詩

丁子朗曾在陳敏之的YouTube頻道自爆，除了湯洛雯，他的另一位女神是麥明詩（Louisa）。他非常欣賞對方的思維方式，認為她在處理事情和面對危機時別具見解。他還透露，每當遇到不解的難題時，總會向麥明詩請教，稱她是自己的幕後軍師，可見兩人關係匪淺。