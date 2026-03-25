汪圓圓與老公拍拖捧黎明演唱會場　蔡加讚舉動被吐槽不夠細心體貼

甄子丹老婆汪詩詩的妹妹汪圓圓自2013年嫁給「玩具大王」蔡志明孻仔蔡加讚（Karson），便躍身成為百億豪門闊太。婚後汪圓圓為蔡加讚先後誕下一名女兒及一對雙胞胎兒子，三年抱三，深得蔡家上下疼錫，豪門新抱地位穩如泰山。汪圓圓婚後淡出演藝圈，專心照顧家庭，而蔡加讚亦非常專一，從來沒有緋聞，兩人結婚13年以來一直十分恩愛，羨煞旁人。他們夫妻倆作風低調，甚至出席公開活動，昨日兩人就被影到拍拖去欣賞黎明演唱會。

好恩愛。（IG@wrini）

一家五口幸福美滿。（IG@wrini）

夫妻倆見默契卻被網民吐槽

黎明近日正在舉行一連10場的《LEON LAI ROBBABA紅館演唱會2026》，蔡加讚和老婆汪圓圓亦有拍拖去捧場。昨晚有網民於社交網分享了偶遇他們夫妻倆現身紅館外的短片，發文寫道：「天王 #黎明 演唱會Day3，玩具大王蔡志明之子、香港青年才俊#蔡加讚 先生攜太太 #汪圓圓 （姐夫 #甄子丹 姐姐汪詩詩）出現在紅館」。片中可見兩人乘坐名車抵達場館外，由保鏢為汪圓圓開車門，讓她首先下車，蔡加讚則自行在另一邊車門下車。汪圓圓下車後站在一旁等老公，蔡加讚下車後便向前走，微笑跟人打招呼，之後繼續向前走，注圓圓就默默地跟在老公身後，盡顯賢淑好太太特質。雖然他們沒有語言和肢體上的交流，但卻看得出夫婦倆的默契。可是不少網民看到這一幕就認為蔡加讚不夠細心體貼，沒怎麼理會老婆只顧自己向前走。

汪圓圓首先下車。(hello哥在香港@小紅書)

汪圓圓首先下車。(hello哥在香港@小紅書)

汪圓圓在一旁等老公。(hello哥在香港@小紅書)

汪圓圓在一旁等老公。(hello哥在香港@小紅書)

汪圓圓跟在老公身後。(hello哥在香港@小紅書)

汪圓圓跟在老公身後。(hello哥在香港@小紅書)

夫妻倆沒有交流。(hello哥在香港@小紅書)