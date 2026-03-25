警是個大佬｜羅子溢否認被召為自家劇鎮場　王敏奕撐拍短劇非降呢

TVB近年少有純自家製劇集，今日終於宣布開拍新劇《警是個大佬》（暫名），羅子溢、王敏奕，Bob林盛斌、賴慰玲及傅嘉莉等，現身將軍澳電視城出席劇集開鏡拜神。劇中飾演江湖大佬的阿Bob，經歷意外變成植物人，期間靈魂出竅附身羅子溢，繼而發展有個靈魂交錯的故事。

羅子溢、Bob林盛斌、王敏奕、賴慰玲及傅嘉莉等，今日出席TVB新劇《警是個大佬》開鏡拜神。（陳釗 攝）

羅子溢王敏奕被召「鎮場」？

羅子溢去年憑《金式森林》大受歡迎，而王敏奕憑《新聞女王2》「劉艷」一角獲得「最佳女配角」，人氣強勁。他們接受《香港01》訪問時，提到 TVB 很久沒有推出純自家製劇集，問到兩位是否被公司找回來「鎮場」？羅子溢表示演員是被動的，公司有工作就努力演好；王敏奕則表示不論甚麼戲，作為演員都會盡本份演好角色。

羅子溢在新劇中會被阿Bob靈魂附體。（陳釗 攝）

羅子溢分飾兩角 預告騷肌

今次是兩人繼《婚後事》和《家族榮耀之繼承者》後第三次合作，雖然都有感情關係，但形式與之前不同，因為羅子溢會分飾兩角，一個是自己，另一個是被飾演王敏奕爸爸的阿Bob靈魂附體後，他坦言這個就是矛盾位，「究竟佢對我好，嗰一刻係邊個嚟？」由於外型與阿Bob南轅北轍，羅子溢為了演得神似，私下與阿Bob溝通了不少，甚至互相研究對方的五官和表情，務求達到一致，這是演技的一大考驗。

羅子溢和王敏奕在新劇再次合作，不過兩人表示今次沒有激情戲。（陳釗 攝）

雖然劇集設定看似荒誕，但兩人都強調這並非喜劇。王敏奕表示，劇本背後探討的是深層次的親情，他說：「其實係挑戰緊人生乜嘢最重要。當你得返一個 Chance（機會），可以做一件事嘅時候，你會選擇做咩？係錢、名譽定地位？」劇中有很多危急關頭，層層遞進地帶出人性的抉擇。

提到造型，羅子溢在劇中飾演交通警察。問到可有把制服Look拍照給子女看，他幽默表示：「佢哋唔食飯時，應該會攞嚟嚇吓佢哋。」眼見羅子溢身形較之前健碩，他則謙虛指是衣服設計效果，並表示劇中仍有少量「騷肌」場面，「咁多屋企戲，無乜可能唔使，例如著吓背心，沖吓涼都會。」

兩人稱新劇並非喜劇，劇本背後探討的是深層次的親情。（陳釗 攝）

王敏奕出歌闖樂壇 曾國祥大讚：Very Good

除了拍戲，王敏奕今年更有新搞作，就是推出歌曲。她透露這是一個籌備已久的 Side Project，目前進展順利：「做咗演員咁多年，自己又鍾意音樂，唔係話攞嚟講成功與否，純粹係一個興趣。（有無唱給老公曾國祥聽？）身邊嘅人都聽過。（評價如何？）Very good！支持。」

拍短劇無分等級

羅子溢見狀笑言自己也要爭取唱劇集主題曲。王敏奕也投支持一票，直言現在藝人的發展很多元化，不一定要走傳統路線，就算做演員，都不一定拍電影或電視，也可拍 YouTube 或是演短劇都是藝術表現的一種。未來有機會拍短劇？王敏奕直言：「我一啲都唔介意囉，我細個已經係拍微電影。（有人會覺得拍短劇係降呢？）依家美國、英國、台灣等好多地方都有唔同製作，無Grade之分㗎啦。大家唔可以限於傳統，要與時並進。」

王敏奕預告今年會出歌。（陳釗 攝）

而劇集監製林志華在活動上也表示，劇集的開拍除了台前幕後的努力，林志華亦不忘感謝公司的支持，「大家記住，唔使多謝我，多謝公司！因為開到戲係因為公司嘅。好多謝公司今次俾個機會我哋，令我哋可以一齊做個好戲俾大家睇。」