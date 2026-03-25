天下麵包｜烘焙版黑白大廚七強爭冠　崔鉉碩徒弟黃智午首名晉級

被譽為「烘焙版黑白大廚」的韓國烘焙生存真人騷《天下麵包：Bake Your Dream》，隨著賽事進入白熱化階段，最終七強名單正式出爐，相信定必成韓國旅遊時的朝聖對象！這七位選手將各自夥拍不同領域的名廚，聯手完成以麵包為主角的終極任務。這場跨界合作究竟會擦出怎樣的火花？誰又能笑到最後？香港觀眾可以透過Viu緊貼最新戰況。

《天下麵包：Bake Your Dream》七強誕生。

《天下麵包：Bake Your Dream》七強名單

黃智午

「瘋狂甜品師」黃智午在《黑白大廚》明星主廚崔鉉碩經營的餐廳「CHOI Dot」擔任甜點主廚，使她在節目播出初期便備受關注，也被視為節目中的實力派選手；崔鉉碩接受訪問時亦對她讚不絕口：「我第一次看到她就覺得她瘋了，她是個極具創造力的人，簡直令人嘆為觀止！她的烘焙技術精湛、基本功紮實，絕對值得贏得比賽。」

黃智午的甜點風格以大膽創意著稱，擅長將韓國傳統食材融入法式甜點技法，她曾以醬油、辣椒醬、大醬三種韓國發酵醬料製作焦糖，搭配芭蕾舞者造型的甜點，效果震驚全場！而在最近播出的準決賽中，她以568分成為首名晉級，同時也是七強中唯一一位女性參賽者。

「瘋狂甜品師」黃智午在《黑白大廚》明星主廚崔鉉碩經營的餐廳「CHOI Dot」擔任甜點主廚，使她在節目播出初期便備受關注，也被視為節目中的實力派選手。

在最近播出的準決賽中，她以568分成為首名晉級，同時也是七強中唯一一位女性參賽者。

黃智午的甜點風格以大膽創意著稱，擅長將韓國傳統食材融入法式甜點技法，她曾以醬油、辣椒醬、大醬三種韓國發酵醬料製作焦糖，搭配芭蕾舞者造型的甜點，效果震驚全場！

黃智午將攜手米芝蓮中餐名廚爭冠。

周榮碩

「烘焙偶像」周榮碩於2008年以偶像男團「SMASH」出道，所屬經紀公司為H.O.T.成員安勝浩（Tony An）創立的「TN Nation Entertainment」，後來組合解散，他在朋友鼓勵下走上烘焙之路。

周榮碩在第2集以鮮忌廉牛角包順利晉級，評審Mimi大讚老少咸宜；第6集更以作品「紅豆蓬鬆球」擊敗擁有20年資歷的名匠林東錫，成為當集黑馬！

「烘焙偶像」周榮碩於2008年以偶像男團「SMASH」出道，所屬經紀公司為H.O.T.成員安勝浩（Tony An）創立的「TN Nation Entertainment」，後來組合解散，他在朋友鼓勵下走上烘焙之路。

周榮碩在第2集以鮮忌廉牛角包順利晉級，評審Mimi大讚老少咸宜。

周榮碩在一對一淘汰賽中以「紅豆蓬鬆球」擊敗擁有20年資歷的名匠林東錫。

成民秀

成民秀是韓國少數專營意大利傳統甜點卡諾里的烘焙師，由他經營的烘焙店主打各種口味的卡諾里，節目播出後，店面受到廣泛關注。

韓媒將他歸類為「黑馬逆襲」選手，第1輪比賽中，他以重新詮釋的卡諾里麵包參賽，但評審權成俊給予了尖銳評價，認為「太甜、偏離傳統」；在敗者復活戰中，他以意大利餃為概念，做出脆皮焦糖蘋果口袋包，獲得全體評審一致通過，完成逆轉晉級。

成民秀是韓國少數專營意大利傳統甜點卡諾里的烘焙師，由他經營的烘焙店主打各種口味的卡諾里。

成民秀於敗部復活賽中以意大利餃為概念，做出脆皮焦糖蘋果口袋包，其出色表現獲得評審通過，完成逆轉晉級。

李慶武

「甜品硬漢」李慶武是2024年「法國麵包世界杯」韓國代表隊成員，他與隊友共同獲得亞軍，這項賽事是全球烘焙界最具權威的競賽之一，能入選代表隊本身即是實力的證明。

據韓媒報導，他曾就讀日本菓子專門學校，畢業後在東京高級酒店擔任糕點師，累積了扎實的法式甜點與日式烘焙功底，因此他在第1輪比賽中便以日本菓子風格甜點輕鬆晉級。

「甜品硬漢」李慶武是2024年「法國麵包世界杯」韓國代表隊成員，他與隊友共同獲得亞軍，這項賽事是全球烘焙界最具權威的競賽之一，能入選代表隊本身即是實力的證明。

他曾就讀日本菓子專門學校，畢業後在東京高級酒店擔任糕點師，累積了扎實的法式甜點與日式烘焙功底，因此他在第1輪比賽中便以日本菓子風格甜點輕鬆晉級。

尹華映

尹華映是第一代精緻料理（Fine Dining）廚師出身。據韓媒報導，他在進入烘焙領域前，已在高端餐飲界累積豐富經驗，《黑白大廚》冠軍安成宰主廚曾在個人YouTube頻道中表示，尹華映是他尊敬的廚師之一，其超強實力和穩定發揮不但被其他參賽者票選為「最不想對上的第一名對手」，評審也對其精緻料理風格給予高度評價。在第6集一對一對決中，他以法式甜點「巴巴OCK」重新詮釋韓式甜米釀，獲得評審全票一致勝利，擊敗氣勢十足的新秀崔正勳。

尹華映任職烘焙店 「Pres de Moi Cheongdam」，主打使用有機麵粉、天然發酵種製作的麵包與三明治，招牌產品是魯本三文治。

《黑白大廚》冠軍安成宰主廚曾在個人YouTube頻道中表示，尹華映是他尊敬的廚師之一，其超強實力和穩定發揮不但被其他參賽者票選為「最不想對上的第一名對手」。

在第6集一對一對決中，尹華映以韓式甜米釀為靈感的「Baba OCK」獲得評審全票通過。

金鎮敘

金鎮敘是十強中最年輕的參賽者，他曾在烘焙地區技能競賽中獲得金牌、全國技能競賽中獲得銀牌，可見根基紮實。

金鎮敘在第1輪比賽中以「北漢山春雪」為名創作麵包，將店鋪所在地的靈感融入作品，成功晉級；第3輪比賽則用起司包裹起司麵包的創新作品引發關注，相關比賽短片在 shorts 平台突破68萬次觀看，成為該集話題焦點！

金鎮敘是十強中最年輕的參賽者，他曾在烘焙地區技能競賽中獲得金牌、全國技能競賽中獲得銀牌，可見根基紮實。

金鎮敘首回合以「北漢山春雪」為名創作麵包，將店鋪所在地融入作品成功晉級。

金時燁

韓國的美食評價系統中，「藍絲帶」代表極高評價，金時燁是濟州島地區獲得最多藍絲帶的烘焙師之一，因此被稱為「藍絲帶富翁」。

金時燁因濟州島在地烘焙師的身份，擅長使用濟州島當地食材，如濟州柑橘、漢拏峰、油菜花蜜等進行創作；他在第3輪蝦餅大戰中：將麵團做成蝦子造型，展現精緻的造型技術，引發網民熱議。

韓國的美食評價系統中，「藍絲帶」代表極高評價，金時燁是濟州島地區獲得最多藍絲帶的烘焙師之一，因此被稱為「藍絲帶富翁」。

金時燁在第三輪比賽中，將麵包做成蝦子造型，獲得評審一致好評！

隨著《天下麵包：Bake Your Dream》七強誕生，比賽亦進入大直路，七位參賽者將在第1輪決賽各自夥拍不同領域的名廚，包括米芝蓮1星中餐強者、日式料理大師、泰國王室認證廚師等，完成以麵包為主角的「一頓麵包」的任務。《天下麵包：Bake Your Dream》逢星期日晚上在Viu播出，香港觀眾可以免費緊貼韓國超人氣節目的最新進度。