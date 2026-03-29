Hana菊梓喬勇闖順德挑戰魚生　狂彈腥到一個點：係咪嚟錯咗地方

曾被封為「星夢一姐」的 Hana菊梓喬，自從離開星夢後，Hana 積極開拓內地市場，除了頻頻北上登台，亦非常努力經營小紅書及 Instagram。日前她在 Instagram 上載短片，記錄自己親赴順德挑戰當地名菜「順德魚生」的經過，豈料期望越大失望越大，令Hana忍不住在社交平台發片大呻「食咗個寂寞」。

HANA直言唔開心！（IG截圖）

網紅店！（IG截圖）

環境滿分食物「攞命」 Hana：係海洋嘅控訴

Hana 在帖文中透露，為了這餐飯專誠預約了一間室內裝潢極似劇集場景的餐廳，大讚「igable度滿分」。不過，當主角「魚生」上枱後，惡夢隨即開始。Hana 坦言魚生腥味濃郁到令人難以接受，更幽默形容：「我以為自己食緊嘅係『海洋嘅呼喚』，點知係『海洋嘅控訴』！」

她直言現場雖然提供了檸檬葉及薑絲等佐料，但完全掩蓋不住那股腥味，甚至懷疑「條魚游過嚟嗰陣已經唔開心」。

好靚！（IG截圖）

好腥！（IG截圖）

服務冷淡 自嘲食到面容扭曲

除了食物質素，Hana 對該店的服務亦頗有微言。她指店員態度高冷，自己足足「舉咗三次手」才獲理會，最終更要親自起身斟水。雖然踩中「大伏」，但 Hana 仍不忘發揮搞笑本色，提醒網民若要前往挑戰，必須自備檸檬汁及強大的心理質素。她更溫馨提示大眾切勿約暗戀對象前往：「除非你想俾佢見證你食到面容扭曲嘅樣！」

好失望！（IG截圖）