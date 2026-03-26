高鈞賢富貴老婆突然上載降血壓藥照　令人擔憂：今年藥量都加重了

現年41歲的前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），前年宣布與年輕10年的圈外女友黃梓漫（Christine）結婚，更雙喜臨門，去年1月迎來女兒高子琳（Liona），一家三口現居於深圳，去年12月被爆豪擲2,250萬元，購入九龍塘畢架山一號一個三房單位連車位，高鈞賢其後接受訪問時表示會在深圳、香港兩邊住，直言希望女兒入讀九龍塘的名校。而高鈞賢夫婦亦經常來往深港兩地工作，相當頻撲，日前黃梓漫突然上載了一張降血壓藥的照片，並寫道：「今年藥量都加重了。」令人擔憂！

Christine旗下美容院觀塘分店開張。（IG截圖）

出席春茗。（IG@mattkobe）

恩愛！（IG圖片）

恩愛！（IG@mattkobe）

高鈞賢前年宣布與圈外女友Christine結婚。（IG@mattkobe）

幸福！（IG@mattkobe）

一家三口。（IG@mattkobe）

溫馨！（IG截圖）

囡囡1歲生日。（IG@mattkobe）

黃梓漫突然上載了一張降血壓藥的照片，並寫道：「今年藥量都加重了。」令人擔憂！（IG截圖）

黃梓漫曾為女尊男卑平反

一直被傳是富婆的黃梓漫，創辦的「美妍堂」現時在香港有4間分店，但自兩人公開關係後，網上有各種聲音，包括「高鈞賢傍富婆」、「男弱女強」、「女尊男卑」等，不過黃梓漫就曾為老公抱不平：「很多人只看到我站在台前的樣子，但沒有看到，我曾經也是經歷過婚姻失敗創業失敗以及無數過崩潰的夜晚，是他推掉所有工作來陪我，給我打氣，我面對市場的壓力時，扛不住的時候，是他帶我去散心，幫我穩住情緒，他是我的愛人，也是人生中最懂我的人，也是我創業上的戰友。」

女強人！（IG圖片）

女強人！（IG圖片）

好老公！（IG@mattkobe）

勁！（影片截圖）

為老公平反。（影片截圖）

為老公平反。（影片截圖）

黃梓漫公司上市遭勒令停牌

黃梓漫創辦的「美妍堂」（MCTA）去年10月於美國掛牌上市，股價一度飆升超過六倍，令她的帳面身家暴漲至逾27億港元。不過其後遭美國證券交易委員會（SEC）以股價涉嫌人為操縱為由，指「美妍堂」疑涉及「唱高散貨」，勒令該公司停牌。黃梓漫曾表示正積極配合監管部門，希望可以復牌，但似乎仍有阻滯。

溫馨！（IG@mattkobe）

溫馨！（IG@mattkobe）

一家三口。（影片截圖）

一直被傳是富婆的黃梓漫，家底極厚！（IG圖片）

好Fit！（IG圖片）

好Fit！（IG圖片）

好Fit！（IG圖片）

出海！（IG圖片）

最佳代言人！（IG圖片）

傳家底極厚。（IG圖片）

傳家底極厚。（IG圖片）

富婆！（IG圖片）