警是個大佬｜林盛斌首演男主恨與賴慰玲有肉搏戲：啲朋友話佢好正

林盛斌（Bob）與羅子溢、王敏奕、賴慰玲及傅嘉莉等，今日在將軍澳電視城出席新劇《警是個大佬》（暫名）開鏡拜神。劇中飾演江湖大佬的阿Bob，經歷意外變成植物人，期間靈魂出竅附身羅子溢，繼而發展有個靈魂交錯的故事。當中阿Bob更會與賴慰玲飾演一對擁有微妙的「紅顏知己」關係。

林盛斌（Bob）與羅子溢、王敏奕、賴慰玲及傅嘉莉等，在將軍澳電視城出席新劇《警是個大佬》（暫名）開鏡拜神。（陳釗 攝）

Bob首當主演

阿Bob接受《香港01》訪問時，直言對上一次拍電視劇已經是《美麗戰場》，「嗰時都係搞笑居多，但今次呢套戲係正劇，入面有啲黑色幽默，大家睇劇本時都覺得啲橋段幾好笑，只要我哋認真去做，出嚟效果都會幾好。」

阿Bob特別感謝珍姐（曾勵珍）和監製林志華給予機會，讓他能以主演角色身份參與：「我冇諗過可以同呢班咁好嘅演員合作，尤其係賴慰玲，我細細個就睇佢做戲，依家終於有機會同佢演一對『紅顏知己』嘅感覺。（但無身體接觸？）我都想嘅。」賴慰玲補充：「我劇中同其他人身體接觸時，會諗起佢嘅。」阿Bob搞笑說：「你睇下幾浪漫！但我會爭取（身體接觸）嘅。」

阿Bob特別感謝監製給予機會，讓他能以主演身份參與，劇中與王敏奕飾演「父女」。（陳釗 攝）

賴慰玲大讚Bob有深度

對於首度與阿Bob演對手戲，賴慰玲直言充滿期待。她更為拍檔平反，指大眾對阿Bob有誤解：「大家睇阿Bob好似好搞笑，但其實佢講正經嘢嘅時候係好有道理、好多諗法。我真係好想睇下佢做正劇時同我一齊『挖深啲』，我覺得會喺佢身上學到嘢，因為佢對世事有種好獨特、好宏觀嘅睇法，呢個人其實好有深度。」

阿Bob亦言以往與賴慰玲多是在綜藝節目合作，但平日看對方做戲已經覺得很好看，「佢係有種吸引力，我啲朋友都同我講：『喂，賴慰玲幾靚、好正、好有味道！』所以今次有機會同佢有深度情感交流，我都要搵『賴老師』教一教我嘢。」

賴慰玲大讚Bob其實是很有深度。（陳釗 攝）

賴慰玲笑言成「短裙」擔當

提到在劇中的造型，賴慰玲笑言：「今次啲衫好多都係短裙，唔知點解依家監製開始俾啲短裙我，做咗『美腿擔當』。其實我對腳冇咁長，我會盡力拉長佢，希望上半身冇乜睇頭就睇下半身啦！」另外，目前仍有為細仔餵哺母乳的賴慰玲，被問到開工怎麼安排？賴慰玲透露劇集開工時，要同大仔飛一轉，所以會遲少少入劇組。「但正正呢個Trip開始，我就會嘗試同細仔分離一個星期，希望呢段時間真係可以戒得到人奶。其實細仔依家都開始食正餐同飲奶粉，人奶只係零食，所以我希望去完呢個Trip返嚟，大家都可以有返大家嘅空間。」

賴慰玲笑言自己成了「美腿擔當」。（陳釗 攝）

望公司多點製作讓訓練班學員多點機會

此外，賴慰玲現時也有身兼無綫藝員訓練班的演技訓練導師，問到現時TVB開劇數量比以往激減，可會為一班訓練班學生的前景擔心？賴慰玲直言劇中有位新演員都是剛訓練班畢業的學生，見到對方都很開心，「所以我都好希望有多啲製作，俾多啲機會佢哋。我平時見佢哋都無hea㗎，一有通告就好努力去應付。（有無跟妳訴苦無嘢撈？）又無嘅，每次見到佢哋都好正能量，唔算好忙，但有工作都會好努力做緊，態度好好。」

身兼無綫藝員訓練班導師的賴慰玲，希望公司多些製作，讓學生有多啲機會。（陳釗 攝）

問到有無留意好姊妹陳凱琳參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》（浪姐），賴慰玲稱未有八卦，自己都是從新聞看到。對陳凱琳可有信心？賴慰玲直言：「佢百變玲瓏，我對佢絕對有信心，佢唱歌跳舞都OK㗎！以前我哋喺佢屋企唱K，佢ok㗎，唔會魔音。」

Bob否認任五索公司春茗司儀20萬酬勞

至於百足咁多爪的阿Bob，則透露2026年將會非常忙碌：「拍完劇之後會開綜藝節目，仲籌備緊自己新嘅Talk Show，所以今年都好豐盛。」對於有傳他擔任五索公司春茗司儀酬勞高達20萬，阿Bob笑著否認：「黐線，邊有咁多！邊間公司搵我做Annual Dinner我都會去，最緊要大家開心，總之友情價啦。」

兩人對今次合作非常期待。（陳釗 攝）

阿Bob亦提到《女神配對計劃2》正籌備中，希望能在暑假出街。他笑言：「我都好想睇下新一屆海選會唔會又有啲好似『雞同鴨講』嗰啲咁爆嘅參賽者，或者係一啲廣州同東莞嘅『異地戀』。」對於網民希望看到劉穎鏇、郭柏妍及游嘉欣等女神身影，阿Bob表示不排除，但要視乎本人意願。賴慰玲聞言表示都想參加，阿Bob笑言若開拍《人妻偷食計劃》，第一時間找她。