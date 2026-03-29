李焯寧榮任新一屆秘書長　轉戰政商界變女強人出入馬場曬Hermès

現年46歲的前TVB「御用丫鬟」李焯寧畢業於TVB第14期藝員訓練班，同期同學有馬國明、吳卓羲等，但她從演而來大多飾演閒角，演藝事業發展未如理想。近年李焯寧轉行從商，2021年更投身政界，獲委任為廣西壯族自治區南寧市政協，去年又多項政職，獲油尖旺民政事務處道路安全運動統籌委員會委任為2025-2026委員。日前李焯寧出席香港廣西南寧市同鄉聯誼會第十一届常務理事會就職典禮暨20周年慶典，更獲委任為秘書長！

近年李焯寧轉行從商。（IG@karenleecheukling）

愈見富貴。（IG@karenleecheukling）

李焯寧有「御用丫鬟」之稱。（影片截圖）

前TVB「御用丫鬟」李焯寧。（影片截圖）

Keep得好！（IG@karenleecheukling）

出席政協會議。（IG@karenleecheukling）

李焯寧近年投身政界，獲委任為廣西壯族自治區南寧市政協。（IG@karenleecheukling）

去年又多項政職，獲油尖旺民政事務處道路安全運動統籌委員會委任為2025-2026委員。（IG@karenleecheukling）

李焯寧榮任新一屆秘書長

李焯寧上載多張照片，並寫道：「秘書長是我😎香港廣西南寧市同鄉聯誼會第十一届常務理事會就職典禮暨二十周年慶典圓滿成功🎉🎉🎉本人榮任新一屆秘書長☺️☺️☺️必將繼續為家鄉及香港發展竭盡全力！」相中所見，李焯寧以一身黑色西裝上陣，十足十女強人！

李焯寧出席香港廣西南寧市同鄉聯誼會第十一届常務理事會就職典禮暨20周年慶典。（IG@karenleecheukling）

更獲委任為秘書長。（IG@karenleecheukling）

女強人！（IG@karenleecheukling）

現身政府總部出席新春酒會。（IG@karenleecheukling）

女強人！（IG@karenleecheukling）

李焯寧轉戰政商界風生水起

李焯寧在2012年約滿TVB後離巢，曾簽約HKTV拍劇，又拍過電影，其後進軍內地發展。除了演藝事業之外，李焯寧在2017年成立市場策劃公司，轉戰商界的她亦愈來愈富貴，不時出入馬場、私人會所、高級餐廳等等，又不時大曬Hermès手袋，包括Birkin、Mini Kelly、 Constance等，估計總值過百萬！

曾在內地古裝劇《九流霸主》中飾演「德妃」一角。（劇照）

《家族榮耀》。（影片截圖）

去年李焯寧決定再進修讀碩士。（IG截圖）

轉戰商界的李焯寧愈來愈富貴，不時出入馬場。（IG@karenleecheukling）

性感。（IG@karenleecheukling）

坐遊艇出海。（IG@karenleecheukling）

坐遊艇出海。（IG@karenleecheukling）

坐遊艇出海。（IG@karenleecheukling）

坐遊艇出海。（IG@karenleecheukling）

高級餐廳。（IG@karenleecheukling）

不時大曬Hermès手袋。（IG@karenleecheukling）

Hermès Birkin。（IG@karenleecheukling）

Hermès Birkin。（IG@karenleecheukling）

非常富貴！（IG@karenleecheukling）

Hermès Mini Kelly。（影片截圖）

闊太look。（IG@karenleecheukling）

貴婦！（IG@karenleecheukling）