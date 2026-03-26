丘梓謙獲謝霆鋒「表哥」鼓勵闖樂壇　親解與索車模關係：我中文差

「蔥頭」丘梓謙昨日現身電視城出席新劇《警是個大佬》的開鏡拜神。他接受《香港01》訪問時，透露今次劇中都是飾演古惑仔，「可能我個樣都係壞壞地咁啦！」與林景程有不少對手戲。另外在即將播出的新劇《正義女神》中，丘梓謙更會以頹廢的造型登場，由15歲演到35歲，他直言是一大挑戰。

「蔥頭」丘梓謙今日現身電視城出席新劇《警是個大佬》的開鏡拜神。（陳釗 攝）

獲謝霆鋒「表哥」鼓勵 有意進軍樂壇

談到近排經常與謝霆鋒助手「表哥」出入，令網民好奇二人關係。他指兩人結緣於一次朋友生日聚會，「表哥」主動表示看過他的演出並給予鼓勵，其後知道他有意往唱歌方面發展，更給予支持和意見，「我問表哥，究竟我試下唱歌，定係應該專心拍戲？佢就話：『你依家32歲，又唔可以話係年紀大，叫做啱啱開始，你咩都試下啦，你唔試嘅話，之後就冇機會試。』」

丘梓謙有意往唱歌方面發展。（陳釗 攝）

丘梓謙表示，「表哥」甚至帶他去欣賞謝霆鋒演唱會取經，並介紹了許多音樂圈的朋友給他認識，但暫時未有機會與霆鋒交流，希望未來在工作上有合作。問到可有機會叫表哥幫手「搭路」，邀請霆鋒為他寫歌闖樂壇？丘梓謙不敢多想，直言：「順其自然。我覺得表哥帶我去睇演唱會已經好好。」

丘梓謙獲謝霆鋒「表哥」鼓勵。（小紅書圖片）

稱與內地索模屬「好朋友」關係

除了工作上，剛宣布回復單身的丘梓謙感情上也疑有新發展，被傳與內地火辣車模撻著。早前有傳媒問到他與女方是否戀人關係，他的答案是「暫時未係嘅」，問到二人關係現時可以升級？丘梓謙表示：「其實係一位識咗一段時間嘅朋友，嗰日咁啱電影節佢有飛，因為佢係內地主辦方嘅朋友，咁我哋就同其他朋友一齊去。」

丘梓謙指與內地索模只是好朋友關係。（陳釗 攝）

講到早前他被問到與女方是否戀人時，他的答案是「暫時未係嘅」，現在關係有否升級？丘梓謙笑言：「其實唔係，係我中文差。我以前係比較I人，但依家出去識多咗唔同嘅朋友，真係會學到好多嘢，佢哋會俾好多唔同嘅意見同鼓勵我。」至於雙方有否發展空間，丘梓謙表示：「依家係好朋友，我喺廣州都有好多好朋友。（係咪女朋友？）暫時都唔係嘅。」他強調雙方也無追求大家，現階段是單身，當刻會以工作為主。

悠悠被傳是「蔥頭」丘梓謙的新女友。(小紅書圖片)

與麥皓兒和平分手 無諗復合

談到早前直認與麥皓兒已分手一年，丘梓謙強調過程非常和平，「其實我哋係一年前已經溝通好咗，之所以依家先公佈，係因為我哋覺得應該要講一講。因為如果一直唔講，有時大家一齊出席活動，或者人哋問起，會覺得好尷尬。」被問到分手原因，他坦言：「我哋覺得轉一個模式相處會比較舒服，不如試下以一個Partner、工作夥伴嘅關係去相處。我哋完全冇嗌交，係好和平咁決定。」

麥皓兒自分手後，頻頻在社交平台分享性感相。（IG圖片）

至於麥皓兒自分手後，頻頻在社交平台分享性感相，大騷豐滿上圍，有網民擔心是否未走出情傷？丘梓謙表示：「因為佢開始從商啊，所以成日去旅行，去唔同地方傾嘢。（所以就影啲靚相？）係了。其實我哋依家仲keep住有溝通，有時有啲工作上嘅嘢，或者朋友想搵佢演出，我哋都會互相幫手。」至於會否考慮復合，他表示沒有，現階段想在事業上專心衝一下。