電視廣播有限公司擬改名為無綫集團　為順應市場發展趨勢及多元化

電視廣播有限公司（TVB）今日宣布，為更精確反映集團順應全球媒體市場發展趨勢的多平台及多元化業務布局，董事局建議將公司英文名稱由「Television Broadcasts Limited」更改為「TVB Limited」，中文名稱由「電視廣播有限公司」更改為「無綫集團有限公司」。此舉旨在將集團的法務實體名稱與享譽全球的「TVB」及「無線」品牌深度結合。

「電視廣播有限公司」改名為「無綫集團有限公司」。（梁碧玲攝）

無綫表示董事局認為擬議統一名稱為「TVB」及「無綫集團」，目標能更準確地反映集團目前的商業身份（Business Identity）、市場定位（Market Position）及未來發展方向（Future Direction）。董事局深信，是次建議統一公司名稱符合本公司及股東的整體利益，將為集團開啟多平台娛樂生態圈的新篇章。無綫2025年扭轉了近幾年的虧損，全年獲利錄得逾5,000萬元股東應佔溢利。

董事局深信，是次建議統一公司名稱符合本公司及股東的整體利益，將為集團開啟多平台娛樂生態圈的新篇章。（資料圖片）

TVB指出自1967年啟播以來將近六十載，TVB已由最初的單一電視製作及廣播機構，演變為今日香港最重要的多平台娛樂、媒體集團。本集團不僅是全球領先的華語內容創作者，更是香港娛樂、媒體產業的搖籃與技術核心。

TVB 已由最初的單一電視製作及廣播機構，演變為今日香港最重要的多平台娛樂、媒體集團。（資料圖片）

TVB表示，隨著業務演進，在深耕內容產業的同時，正以強大的品牌力積極布局新媒體產品和平台。目前業務版圖已覆蓋﹕

多平台營運： 透過電視與新媒體平台的深度融合，打造覆蓋廣泛的全渠道矩陣，實現對跨地域、多層次受眾的全面覆蓋。



內容製作： 深耕娛樂、新聞及資訊內容的生產，維持可持續的“爆品”內容產出，並探索以創新技術驅動的新內容品類。



多元化商業經營： 傳統廣告、版權、藝人及活動收入以外，透過知識產權和新媒體業務的商業營運，開拓可持續、多元化的收入來源。

