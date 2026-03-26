容天佑5月升呢人父心情慌張　自爆陪產最怕剪臍帶：驚剪唔齊

容天佑去年11月與拍拖8年的富家千金扶天恩（Winnie）拉埋天窗，婚後不夠3個月再宣布太太懷孕，喜事一浪接一浪。昨日容天佑出席新劇《警是個大佬》開鏡拜神時，人逢喜事精神爽的他，大方分享即將迎接BB出世的喜悅。

容天佑出席新劇《警是個大佬》開鏡拜神。（陳釗 攝）

角色挑戰「爛仔交」 太太鼓勵演得更「賤格」

容天佑接受《香港01》訪問時透露，今次劇中飾演阿Bob林盛斌的兒子，角色好勇鬥狠不乏打鬥場面，但與以往講求招式的動作戲不同，這次更傾向於「爛仔交」。提到現時屋企多了妻女，拍動作戲時會否加倍小心？容天佑表示：「會小心啲，不過OK嘅，啲場面應該handle到。」太太有否叮囑他「錫住自己」？容天佑笑指沒有，太太還非常支持他挑戰這個反派色彩的角色：「佢叫我盡量賤格啲，佢好支持我嘅，每日都會同我講：『你記得狠啲、賤格啲呀』。甚至話你出門口前，使唔使我發下你脾氣呀，令到你猛啲，會唔會對你有幫助呢？』我話都無所謂嘅。」

容天佑在劇中飾演阿Bob的兒子，王敏奕的細佬。（陳釗 攝）

聽胎心跳感動欲泣 甘當「煮飯公」照顧孕妻

容天佑透露目前太太已懷孕約34週，預產期為5月初，早前陪對方產檢聽胎心跳時，內心非常有感觸：「聽BB心跳嗰陣有少少想喊，原來真係會咁。不過都好彩，BB都好錫媽咪，好少嘔，最慶幸係太太心情無變到暴躁，一切都好正常。」雖然這段時間要兼顧工作與照顧太太，甚至要幫忙打理太太的珠寶生意，但容天佑卻樂在其中，更自爆是「煮飯公」，經常親自為太太下廚：「佢一餓就煮俾佢食，所以我自己都肥咗。」

容天佑稱慶幸太太懷孕期間好少嘔，一切都正常。（IG@yungtinyau）

預產期將至感慌張 驚剪臍帶剪唔齊

隨著預產期逼近，容天佑坦言心情越來越緊張：「開頭唔覺，但越來越近預產期嘅時候，個人真係開始有啲慌。」他最擔心開工期間太太突然作動，好在劇組已承諾屆時會「放人」。至於會否進產房陪產，他堅定表示一定會入，但又擔心剪臍帶：「我驚剪唔齊呀！不過人哋話唔係你剪，係醫生剪架！」

容天佑自爆聽BB心跳那時感動到有少少想哭。（IG@yungtinyau）

至於會否追生第二胎，容天佑表示隨緣，最重要是看太太的意願：「原本心目中係生一個嘅，但我覺得到時如果緣分嚟到嘅話，都會諗多個。不過我驚下一胎無咁乖，令到媽咪嘔或者發脾氣，所以都係隨緣啦。」