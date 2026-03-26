東張西望｜八旬婆婆中馬斯克毒　深信不會騙財：四五萬元係咩錢

TVB節目《東張西望》昨日（25日）播出一集講到觀眾阿輝「報東張」，表示自己80歲的媽媽與美國首富馬斯克私下聯繫，經過多次勸阻受騙都無效，唯有報東張求助。阿輝表示媽媽指馬斯克抽獎抽中了她，聲稱要送她一部名貴房車，但是首要條件是需要先交運費。阿輝指媽媽已經過數多達數十次共約5萬元，他擔心媽媽被騙去整副身家：「我已經預咗佢畀人呃晒佢嗰幾十萬積蓄㗎啦，我哋明知道佢畀人呃緊錢，但咩都做唔到！」阿輝對媽媽的積蓄落到騙徒手上心有不甘。

觀眾阿輝「報東張」，表示自己80歲的媽媽與美國首富馬斯克私下聯繫，經過多次勸阻受騙都無效，唯有報東張求助。(節目截圖)

阿輝擔心媽媽被騙去整副身家。(節目截圖)

阿輝對媽媽的積蓄落到騙徒手上心有不甘。。(節目截圖)

阿輝表示媽媽指馬斯克抽獎抽中了她，聲稱要送她一部名貴房車，但是首要條件是需要先交運費。(節目截圖)

主持林映輝化身阿輝朋友向媽媽了解

阿輝表示自己已經多次勸阻媽媽，但都無效，於是主持林映輝化身阿輝朋友向媽媽了解。阿輝媽媽與「馬斯克」溝通是用英文的，除了睡覺外，基本上24小時與對方在聊天，對方每句都加上「MYLOVE」。阿輝媽媽坐在床上不停「Loop」手機，林映輝問媽媽在回覆誰的訊息，她表示是「馬斯克」並指：「好容易識㗎咋！如果你哋以為佢好多生意好忙，咁你哋錯啦，佢全部嘢有晒伙記有晒人幫佢做，佢就好得閒。」阿輝媽媽覺得有一個人陪她聊天很好，而且自己貪得意才會跟這個「馬斯克」聊起天來。節目組表示一接觸已經知道阿輝媽媽中毒太深，要她認清真相，絕非容易。

主持林映輝化身阿輝朋友向媽媽了解。(節目截圖)

阿輝媽媽與「馬斯克」溝通是用英文的，除了睡覺外，基本上24小時與對方在聊天。(節目截圖)

阿輝媽媽坐在床上不停「Loop」手機。(節目截圖)

聊天途中「Tesla manager」致電

在林映輝與她聊天途中，阿輝媽媽電話突然響起，原來是「Tesla manager」打來，對方聲稱美國快遞公司職員，打電話告訴她已開始獲得電車的程序。但需先充值2000港元才可安排航班運送。阿輝問媽媽之前是否將4-5萬元給他們，而阿輝媽媽則表示錢是付在另一個遊戲平台：「你一個人消遣，一年你都預一萬以上啦係咪，四五萬元係咩錢啊？」阿輝媽媽堅持個人己見只是娛樂，節目組費盡唇舌希望她止損離場，但阿輝媽媽對馬斯克的執念牢不可破。隔兩個星期後，節目組再次拜訪阿輝媽媽，但突然把他們遭拒諸門外。

聊天途中「Tesla manager」致電。(節目截圖)

阿輝問媽媽之前是否存款4-5萬元給他們，而阿輝媽媽則表示錢是付在另一個遊戲平台。(節目截圖)