MIRROR見面會賣完飛才公布嚴苛規則　條文長達4000字連責任都卸晒

撰文：胡凱欣
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MIRROR今日（26日）即將於麥花臣舉行《Hi MIRO! GardenParty》，票價分$1,180、$880及$580三個價錢，每位成員都會有專屬場次。早前大會公布入場守則，可見非常嚴格。活動舉行前兩日公布守則長達四千多字，包含六頁多達36項條文。條款周密但嚴苛。守則中「不得異議」出現4次，「不得」總計10次，而單是「不」字便使用了45次，表現出毫無妥協的立場。其中大部分內容為免責條款，範疇涵蓋各種可能性，包括主辦單位可隨時修改活動安排、延遲或取消活動，並糾結入「彌償條款」，要求參與者承擔廣泛責任。

MIRROR今日即將舉辦一連4日共6場的見面會。(ig@miro.weallare)

MIRROR見面會規範多多

在粉絲見面會等活動中，設立一定的免責條款屬常見情況，但一般僅限於遵守場地規範及自行負責安全。然對比之下，主辦單位MakerVille的條款顯得過於苛刻，其「彌償條款」詳細列出參與者需承擔的全部責任，卻未明確表明主辦方的相關保障義務，形成了明顯的不對等。尤其值得關注的是第30項條文，該條指出，在「法律許可的最大範圍內」，幾乎所有直接或間接損失，包括賠償金及法律費用（例如訴訟、律師費及和解費），均需由參加者承擔。此類條款甚至將潛在第三方追討的壓力也轉嫁到參與者身上，令人擔憂。

MIRROR見面會規範多多。

此外，有關門票轉讓及炒賣，若因此對主辦方、其他人士或場地方造成任何直接或間接損失，亦明確要求參與者負責相關賠償及法律費用。整體而言，這份看似滴水不漏的守則更多地保障了主辦方免責權益，卻加重了粉絲的壓力，令人對其合理性產生疑問。

MIRROR活動一向都是麻煩多多。(葉志明 攝)

MIRROR的見面會一向是粉絲群體的重要活動，提供了偶像與粉絲近距離互動的機會。然而，近日舉行的見面會卻因為新增的規則引起極大爭議，不少粉絲對活動體驗感到失望。同時，不同角度的評論也反映了粉絲與主辦方間對於互動及管理的矛盾。過往的MIRROR見面會通常包含「一對一」環節，粉絲可藉此向偶像表達感謝、示愛或分享內心話，有時他們還會請偶像為應援物「加持」，甚至一同自拍留念。一向以來，粉絲秩序良好，互動多限於簡單的握手或擊掌，每位成員旁邊均有工作人員協助維持現場安保與流程。

除咗呢張圖嘅不可以外，仲有6頁紙的須知。(ig@miro.weallare)

MIRROR見面會嚴格規定引起巨大的迥響

然而，本次見面會的嚴格規定卻引起巨大的迥響。據悉，主辦方在活動臨近舉辦時，突然追加六頁的詳細規則，包括禁止任何未經同意的人性化互動，採取「流水式」高效率安排，並提出若干免責條款以減少不可控風險。雖然風險管理做到了極致，但粉絲體驗被大幅削弱。相比之下，海外類似活動在購票前就能清楚知悉福利差異，例如票價決定是否可以合影或握手，而這次見面會的規則卻在售票後才公布，令人感到不公平。

MIRROR見面會嚴格規定引起巨大的迥響，4日舉辦6場。(ig@miro.weallare)

部分人支持這種一刀切的做法，認為以往更開放的互動規則無意間引發了不必要的比較與期待，導致了主辦方更難找到平衡點。然而，也有聲音質疑，一刀切並不等於公平。本次活動每張門票高達1180元港幣，但在嚴格限制下，粉絲期望中的合影或簡短交流都告落空。更重要的是，排除少數極端行為案例，完全取消互動實際上背離了一個見面會最核心的價值——粉絲與偶像間真切、微妙的人性化連結。見面會應該是加深偶像與粉絲關係的平台，而非僅剩形式的一場活動。如何在安全性與粉絲體驗間取得平衡，可能才是成功舉辦此類活動的關鍵。

MIRROR Fans meeting入場須知 P.1。(官方資料)
MIRROR Fans meeting入場須知 P.2。(官方資料)
MIRROR Fans meeting入場須知 P.3。(官方資料)
MIRROR Fans meeting入場須知 P.4。(官方資料)
MIRROR Fans meeting入場須知 P.5。(官方資料)
MIRROR Fans meeting入場須知 P.6。(官方資料)
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